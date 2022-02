Mauricio Pochettino avant Lille-PSG : "Pour Neymar, la semaine prochaine sera décisive"

Sur ce mois de janvier, vous avez eu plus de temps pour travailler entre chaque match. Êtes-vous arrivé au point que vous souhaitez pour votre équipe ?

« On a eu l'opportunité de faire des choses que l'on n'a pas pu faire avant et de donner la capacité à l'équipe de s'améliorer aussi sur la partie physique. On va bien et on arrive dans les échéances que tout le monde attend, notamment face à Madrid. Mais dimanche, on a un match important face à Lille. »

La rencontre face à Lille a-t-elle une importance sur le plan psychologique pour gagner en confiance avant Madrid ?

« Je ne pense pas qu'il soit possible de dissocier la partie psychologique, physique et technique. Pour nous, c'est un match important car nous devons garder la distance avec nos poursuivants. »

Savez-vous si Neymar sera disponible pour Madrid ?

« On est content car son évolution est favorable mais la semaine prochaine sera décisive pour savoir quel pourcentage de chances il aura d'être avec nous. »

Est-ce plus difficile d'entraîner à Paris que dans les autres clubs que vous avez connu ?

« Chaque pays a sa culture et chaque club est différent à l'intérieur dans sa façon de travailler. Au PSG, il y a une complexité propre au club, dont il faut tenir compte. Ces dernières années, les feux des projecteurs sont sur le PSG surtout avec l'arrivée de certains joueurs. Nous, on est là pour donner de l'harmonie à ces joueurs-là pour qu'il puisse s'intégrer dans le collectif et développer du beau jeu. »

Est-il possible de voir Sergio Ramos contre le Real Madrid ?

« On verra son évolution la semaine prochaine pour savoir s'il a des chances d'être là. »

Face à Nice, il y a eu une séquence de douze secondes sur laquelle Marco Verratti a touché près de quinze fois le ballon alors que ses partenaires étaient statiques. Votre plus gros chantier n'est-il pas l'animation offensive ?

« Il y a parfois des situations où les partenaires s'arrêtent pour voir la décision que va prendre le porteur du ballon. Et c'est comme ça partout. L'animation fait partie de notre organisation comme le positionnement. Mais face à une équipe qui a défendu bas, il fallait trouver des bonnes positions mais nous avons manqué d'agressivité dans certaines situations. »

Kylian Mbappé avait une petite gêne face à Nice, a-t-il récupéré à 100% ? Y a-t-il des incertitudes ?

« Je pense que l'on a fait un bon travail de récupération avec les joueurs et ils sont tous en condition de démarrer le match. »