Mauricio Pochettino : "Les fans de Tottenham peuvent rêver de remporter la Premier League"

Vainqueur de Bournemouth, Tottenham est deuxième de Premier League derrière Liverpool et se met à rêver du titre.

Tottenham a réalisé une démonstration de force ce mercredi contre Bournemouth. Les Spurs ont étrillé leur adversaire du soir et en profitent pour récupérer la deuxième place du classement au détriment de Manchester City, battu par Leicester. Les hommes de Mauricio Pochettino comptent désormais six points de retard sur le leader, Liverpool, et peuvent espérer enfin remporter le championnat.

"Nos fans sont autorisés à rêver tout ce qu'ils veulent. Ici, à l'intérieur du club, c'est différent, bien sûr. Le football consiste à rêver et à croire, mais aussi à respecter la compétition et l'adversaire. Liverpool et Manchester City ont la culture et l’histoire car ils ont beaucoup gagné ces dernières années", a analysé Mauricio Pochettino après la victoire de Tottenham.

"Rêver est important"

"Nous sommes là parce que nous le méritons, mais il reste encore un long chemin à parcourir et nous devons progresser pas à pas, toujours convaincus que nous pouvons faire mieux, améliorer. Rêver est important mais en même temps il faut gérer dans la bonne direction", a ajouté l'entraîneur des Spurs.



"Je pense qu'il est si important de garder l'élan. Je suis très heureux car nous avions un jour de moins pour nous préparer pour le match. Bournemouth a joué un jour avant nous le week-end. Je pense que pour arriver et montrer cette énergie et ce niveau est une chose fantastique pour nous et nous devons être sûrs d'être prêts pour samedi prochain à nouveau ici contre les Wolves", a conclu Mauricio Pochettino.

Après avoir connu un début de saison mitigé notamment dû aux nombreux joueurs ayant disputé la Coupe du monde dans leur effectif, les Spurs ont su redresser la barre rapidement et sont désormais quasiment tout en haut du classement. Nul doute que le fait de découvrir leur nouveau stade en début d'année 2019 leur donnera encore plus d'énergie dans la course au titre.