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Mauricio Pochettino a à peine eu le temps de préparer ses valises pour Manchester que le futur entraîneur de Manchester United donne déjà des indices sur ses projets pour le mercato de janvier. Alors qu’il s’apprête à quitter la sélection américaine pour Old Trafford, le technicien argentin n’exclut pas de recruter dans son équipe actuelle pour aider United à sortir de sa mauvaise passe en Premier League.

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Le sélectionneur américain se prépare à une mission de sauvetage à Old Trafford

Confirmé la semaine dernière comme successeur de Michael Carrick, l’ancien entraîneur de Southampton, Tottenham et Chelsea hérite d’une équipe qui se morfond dans la zone de relégation de Premier League après 10 matches. United prévoit d’être actif en janvier et mettra des fonds à la disposition de Pochettino pour renforcer son effectif.

Pochettino quittera son poste à la tête de la sélection américaine après le match de mardi contre Haïti et prendra peu après le coup de sifflet final un jet privé pour Manchester. L’attaquant Folarin Balogun, le milieu de terrain Weston McKennie et l’arrière gauche Antonee Robinson sont tous pressentis pour le suivre à Old Trafford.

Pochettino laisse la porte ouverte à des retrouvailles en janvier

Interrogé sur la possibilité de recruter des joueurs de son équipe actuelle, Pochettino a appelé à se concentrer sur les échéances immédiates tout en reconnaissant l’attrait de United.

« Ce n’est pas le moment [d’en parler], a déclaré l’Argentin. Je sais que vous avez déjà posé la question aux joueurs. Tous les bons joueurs ont des rêves. Atteindre le plus haut niveau, et je considère que United fait partie des équipes à ce niveau… c’est un rêve pour beaucoup de joueurs. Mais pour l’instant, ils doivent se concentrer sur aujourd’hui, sur le match de demain et sur leurs clubs au quotidien. »

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« Je connais très bien chacun des joueurs depuis plus de deux ans et je vois qu’ils ont tous un talent incroyable. Et bien sûr, à l’avenir, lorsque cela se présentera, nous y prêterons attention. »

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Des joueurs américains pressentis pour rejoindre la Premier League

Alors que plusieurs joueurs américains pourraient changer de club au cours de l’année à venir, les rumeurs les envoyant à Old Trafford prennent de l’ampleur. Lors d’une conférence de presse à Cincinnati, McKennie, 28 ans, a reconnu que des coéquipiers pourraient bientôt suivre Pochettino en Angleterre .

« Je pense que c’est possible. Nous avons beaucoup de joueurs dans l’équipe qui devraient changer de club bientôt ou au cours de l’année à venir, a déclaré McKennie. Je pense donc que c’est assez inévitable. Mais au bout du compte, on ne sait jamais ce que l’entraîneur a en tête ni quels joueurs il recherche vraiment. Je pense qu’on pourrait parler d’un transfert de certains joueurs d’ici à Manchester United, et que cela pourrait se concrétiser. »

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Le staff prépare déjà le choc à Anfield

Pendant que Pochettino achève sa mission avec la sélection américaine, trois membres de son staff ont déjà quitté le rassemblement pour Manchester . Son adjoint Jesus Perez, l’entraîneur adjoint Toni Jimenez et son fils Sebastiano, préparateur physique, ont fait leurs adieux après la victoire écrasante de la sélection américaine contre Haïti (6-0), lors du quart de finale aller de la Ligue des nations de la Concacaf.

Cette avance pourrait s’avérer précieuse avant une première épreuve redoutable. Une fois Pochettino arrivé à Manchester, son nouveau staff n’aura que très peu de temps pour préparer le choc de dimanche contre le grand rival Liverpool, à Anfield.