Mauricio Pochettino jure fidélité à Tottenham : "J'espère passer 20 ans chez les Spurs"

L'Argentin s'est dit ouvert à terminer sa carrière à Tottenham. Il a également conseillé son club à revoir sa politique sur le mercato.

Arrivé à Tottenham en 2014 après un passage réussi à Southampton, Mauricio Pochettino réussit un travail de fond impressionnant chez les Spurs. L'Argentin a fait de Tottenham un prétendant au titre régulier en attendant de franchir la dernière marche, mais depuis le départ de José Mourinho, il est annoncé comme le favori pour entraîner Manchester United dès la saison prochaine. Un scénario que Mauricio Pochettino ne semble pas privilégier.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino n'a pas écarté l'idée de terminer sa carrière chez les Spurs : "J'espère, ou je souhaite, être ici dans 20 ans et décider de partir ou de finir ma carrière ici. Je suis tellement concentré ici et je veux aider le club à réaliser ce qu'il veut être dans l'histoire. Ce serait fantastique. Je suis si heureux d'être ici. Je suis si heureux de travailler sous cette pression. Pourquoi pas?".

Pochettino veut du sang neuf

"Je dois être honnête. je veux gagner la Premier League. Les joueurs et Jesus (Pérez, son adjoint) veulent aussi gagner la Premier League, la Ligue des Champions, enfin un trophée. Mais si nous voulons gagner des titres, nous devons agir différemment. Pour le moment, nous agissons de la même manière qu’il y a cinq ans, lorsque je suis arrivé. Peut-être que l’on pourra gagner des trophées, mais ce sera très difficile parce que tous les clubs ont beaucoup progressé depuis cinq ans", a poursuivi l'Argentin.

Mauricio Pochettino aimerait toutefois que Tottenham revoie sa politique sur le marché des transferts : "La dernière fois, j’ai lu une statistique sur la façon dont les clubs européens dépensent leur argent depuis dix ans. Et je pense que nous sommes en retard, aussi bien en Angleterre qu’en Europe ! Bien entendu, nous faisons du bon travail, mais nus devons agir autrement. (…) Nous devons renouveler l’équipe, nous devons y ajouter de la qualité".

"Vous ne pouvez pas garder la même équipe pendant cinq ans. c’est difficile de garder de la motivation. Certains joueurs vont toujours avoir la même envie après cinq ans, mais d’autre ont besoin d’un nouveau challenge, parfois après seulement un an. C’est pour ça que notre travail réalisé depuis cet été est incroyable : on a réussi à garder de la motivation sans avoir recruté. On verra si on peut continuer comme ça, mais je ne pense pas", a conclu l'Argentin.