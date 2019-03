Mauricio Pochettino : "Je n'ai pas la sensation d'avoir manqué le train Real Madrid"

L'entraîneur de Tottenham est heureux à Londres et ne pense pas sur le long terme.

Annoncé du côté de et du , Mauricio Pochettino a démontré sa fidélité sans failles à . En dépit des approches des deux cadors européens, l'entraîneur argentin n'a jamais voulu parler d'un éventuel départ et encore moins le forcer. Mauricio Pochettino a la sensation de pouvoir continuer de faire grandir Tottenham et permettre aux Spurs de remporter des trophées dans les années à venir.

Si Mauricio Pochettino comptait rester à Tottenham, de toute manière les portes du Real Madrid se sont refermées devant lui. Avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche en début de semaine, l'Argentin devra patienter quelques mois si ce n'est quelques années avant d'avoir une nouvelle occasion de pouvoir entraîner les Merengue. Lors de la présentation du tournoi Mediterranean International Cup, un championnat réputé dans les catégories jeunes, l'Argentin s'est exprimé sur Tottenham et le Real Madrid.

"90% des rumeurs sont fausses"

"Je suis heureux à Londres. Je n'ai pas la sensation d'avoir manqué le train Real Madrid. Je ne regarde pas sur le long terme, je suis très heureux et j'ai encore quatre ans de contrat", a tout simplement analysé l'entraîneur Argentin passé par l' Barcelone. Fidèle à lui-même, Mauricio Pochettino ne semble pas affecté d'avoir vu les portes du Real Madrid se fermer temporairement devant lui.

Après l'éviction de Santiago Solari, le nom de Mauricio Pochettino a de nouveau surgi dans la liste des candidats au poste d'entraîneur, même s'il ne semblait pas être la première option étant donné que Zinedine Zidane et José Mourinho étaient préférés. "Si le Real Madrid voulait de moi? Je suis déjà engagé. Il y a toujours des rumeurs, non seulement avec moi, mais aussi avec d'autres collègues, mais 90% sont fausses", a avoué l'Argentin.

Opposé à Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino signerait dès maintenant pour retrouver le , son ancien ennemi, en finale de la compétition à Madrid en juin prochain : "Tottenham a une philosophie différente, nous sommes très motivés avec la et nous allons essayer de rivaliser avec un rival qui a l’obligation de gagner. Je suis confiant et je jouerai la finale contre le Barça".