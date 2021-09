Mauricio Pochettino : "J'ai discuté avec Mbappé et Neymar"

A la veille du duel contre City, le coach du PSG s'est présenté devant les journalistes. Il a notamment évoqué le différend entre Mbappé et Neymar.



Avez-vous dit aux joueurs qui va commencer mardi ? Manchester City est-elle la meilleure équipe de la compétition ?

Comme vous le savez, je ne confirme jamais l'équipe la veille et c'est quelque chose que l'on verra mardi. Par rapport à eux, on est dans un processus de construction, il faut revenir en arrière pour voir d'où on vient. On va jouer contre une équipe dirigée par le meilleur entraîneur du monde et face à un club qui a envie de gagner la C1 comme objectif principal. Ils sont en avance dans leur processus de construction mais dans le football tout peut arriver. On va jouer avec énormément de désir et de volonté en appliquant nos idées et en contrôlant leur qualité. Et si possible trouver des failles où l'on peut les attaquer.

La presse italienne annonce que Donnarumma va démarrer mardi...

Je n'ai pas confirmé l'équipe donc chacun est libre de donner son opinion. On a de grands gardiens qui s'adaptent aux demandes du staff technique. On sait qu'ils veulent jouer. Mais comme Ander l'a dit on est au PSG, c'est un club spécial avec des situations spéciales.

Comment va Marco Verratti ?

Marco s'est bien entraîné ces derniers jours. On pense qu'il sera dans le groupe après l'équipe n'a pas été confirmée mais c'est une possibilité.



L'ambiance dans l'équipe est-elle si sereine qu'Ander Herrera le décrivait ?

Oui l'équipe est tranquille, s'entraîne bien et il y a une bonne ambiance. Comme je l'ai dit, ici on est dans un club spécial où il y a des situations spéciales. Il faut comprendre tout ça mais tout se passe bien.

Est-ce le premier vrai test de la saison ?

Je ne pense pas que ce soit le plus gros test. Chaque match est un défi différent. Le début de saison n'était pas facile avec des circonstances particulières. Maintenant avec le mercato terminé et le retour de tous les joueurs, on a un groupe complet avec lequel on travaille. Après, on sait que l'on est attendu toujours au moment présent et que c'est là-dessus que l'on est jugé.

L'article continue ci-dessous

Comment va Messi ? Est-il capable d'être rapidement au même niveau qu'à Barcelone ?

Oui Leo est dans une bonne forme et comme Marco il devrait être dans le groupe mais je n'ai pas encore décidé de l'équipe qui va démarrer. Même si on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, il reste un homme comme tout le monde. Il a besoin de s'adapter, sa famille aussi. Laissons le travailler et avoir le temps de s'adapter. Il a passé vingt ans à Barcelone et en est parti il y a peu. Laissez lui le temps pour tout ça.



En tant qu'entraîneur comment gérez-vous les mots entre Neymar et Mbappé ?

Ce sont des garçons extraordinaires et de grands compétiteurs. Ils se sont parlés après le match et j'ai discuté avec eux aussi. Vous avez vu qu'ils rigolaient à l'entraînement ce lundi. Souvent ce genre de situations fait du bruit mais ça ne traduit pas la réalité.