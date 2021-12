Mauricio Pochettino : "J'espère que c'est le point de départ pour continuer à s'améliorer"

Vous devez être satisfait car la première période était très bonne...

Je suis content du niveau de jeu montré aujourd'hui. On a vu des améliorations, montré de bonnes connexions entre les joueurs. C’était un pas en avant pour nous ce soir. Je suis content pour les joueurs parce qu’il avait besoin d’une performance de ce type-là.

Comment jugez-vous les connexions établies entre vos attaquants qui se sont trouvés très facilement ?

Je suis content de cette connexion entre les joueurs, surtout dans un match de Ligue des champions, avec un rival difficile. Content de voir cette fluidité avec laquelle les joueurs se sont comportés et le côté naturel qu'il y a eu dans leur relation.

Marco Verratti a encore montré qu'il pouvait être performant à ce poste de sentinelle, allez-vous le fixer dans cette position ?

Marco est très bien dans cette position. Il est arrivé tard après l'Euro et a eu des blessures qui l'ont empêché d'avoir de la continuité. Dans cette position, il fait bien les choses : il est capable de ressortir le ballon de derrière, de lire les moments de jeu pour savoir quand il faut accélérer, contrôler, latéraliser le jeu ou faire une pause. C'est un joueur qui a une valeur importante et on espère qu'il aura de la continuité pour performer dans ce registre.

On a eu le sentiment que devant les joueurs avaient beaucoup de liberté...

Je pense que la différence est qu'aujourd'hui, les joueurs ont eu de meilleures connexions. La liberté d'aller d'un endroit à un autre est quelque chose que l'on cherche. On cherche cette flexibilité qui permet aux joueurs de savoir et de lire où ils peuvent aller. Il y a des mécanismes que l'on travaille à l'entraînement mais il est important de trouver un équilibre avec le talent des joueurs qui a besoin de s'exprimer. Il ne faut pas mettre de barrières. Et aujourd'hui il y avait cet équilibre et je suis content de voir cela. Il y a toujours un moment dans le processus où le déclic se fait.

Est-ce justement un déclic pour la suite ?

Il y a souvent des choses qui coincent dans les équipes en amélioration : l'adaptation, l'entente. Et pour tout ça, il faut du temps. Aujourd'hui, j'espère que c'est le point de départ pour continuer à s'améliorer jour après jour.

Qu'est-ce qui vous a le plus satisfait dans ce match ?

Ce qui m'a rendu le plus heureux est de voir le visage des joueurs qui ont vraiment pris du plaisir.

Après cette première phase de la Ligue des champions, quel bilan tirez-vous et quelle équipe vous a le plus impressionné ?

C'était un groupe très difficile dans lequel Leipzig a battu Manchester City, ce soir. On aurait aimé finir premier mais on a fait des nuls à Bruges et Leipzig. Cela montre que c'était un groupe relevé. On finit deuxième et on sait que l'aura des adversaires compliqués mais pour gagner la Ligue des champions il faut battre tout le monde.