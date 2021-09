Mauricio Pochettino : "Hakimi ne nous apporte pas que des buts..."

Après le doublé d’Hakimi contre Metz, Mauricio Pochettino a rendu hommage à son joueur.

Comme souvent lorsque Paris traverse une soirée difficile, ne comptez pas sur Mauricio Pochettino pour pointer les manques de son équipe. Après la victoire face à Metz grâce à un doublé d'Achraf Hakimi, l'entraîneur a livré une petite anecdote sur son latéral droit.

Cela fait deux fois que votre équipe gagne dans les dernières minutes. Est-ce le symbole d'une équipe forte mentalement ?

« L'équipe n'a rien lâché et a continué de se battre jusqu'au bout et je suis content parce qu'elle a été récompensée à la fin. »

Etes-vous satisfaits du jeu déployé par votre équipe ?

« Je crois que l'on a fait un bon début de match, on s'est procuré des occasions. Je suis content dans le contenu. Il y a des moments où l'objectif est de maintenir le rythme de jeu contre une équipe physique qui a des qualités de vitesse importante et qui s'est procuré des occasions. Et à 1-1, Navas a réalisé un arrêt important de la main. »

Comment expliquez-vous que vous ayez eu autant de difficultés contre le dernier du championnat ?

« A ce moment de la saison, il est difficile de se fier à la position dans laquelle est Metz et on ne sait pas si le club sera dans cette position à l'avenir. Le niveau des équipes de L1 est vraiment bon et elles sont toutes capables de se procurer des occasions contre nous. »

Vous aviez changé votre milieu de terrain, qu'en avez-vous pensé ?

« On a fait des changements dans l'équipe pour apporter de la fraîcheur. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup et d'autres qui travaillent très bien et ils méritent de jouer. Je suis content de ce qu'ils ont fait car il fallait faire attention à la récupération. Mais il y a encore des choses à améliorer. »

Hakimi marque un doublé, êtes-vous content de son début de saison ?

« Je suis content pour lui, c'est un très bon garçon. Il ne nous apporte pas que des buts mais il travaille beaucoup offensivement et défensivement et nous apporte beaucoup de solutions. Je peux raconter une anecdote sur lui. Hier (mardi) à la fin de l'entraînement je parle avec lui et je lui demande comment il va. Il me répond : « ça va et toi coach. Tu demandes toujours comment ça va à tout le monde mais personne ne te le demande. » Ses deux buts, c’est la récompense de son attitude généreuse. »

Neymar a fait un bon début de match avant de connaître beaucoup de déchets puis de délivrer une passe décisive. Comment expliquez-vous cette irrégularité ?

« Je suis content de son attitude, de son état d'esprit, sa mentalité et tout ce qu'il apporte à l'équipe. C'est un joueur créatif et on espère de la magie à chaque ballon qu'il touche et ces joueurs-là ont aussi une dépense d'énergie supérieure aux autres car on attend qu'il fasse de la magie à chaque ballon qu'il touche. »