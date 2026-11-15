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Mauricio Pochettino a exprimé sa profonde admiration pour Sir Alex Ferguson et confirmé son intention de s’entretenir avec le légendaire Écossais dès qu’il prendra ses fonctions à Manchester United. Le futur entraîneur prendra officiellement les commandes le 18 novembre, après la trêve internationale. Un calendrier exigeant l’attend dans un club toujours en quête de la réussite durable qu’il a connue sous Ferguson.

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Le nouvel entraîneur de Manchester United veut échanger avec une légende d’Old Trafford

Le futur entraîneur de Manchester United, Pochettino, a confirmé ne pas encore avoir parlé à Ferguson depuis sa nomination. L’Argentin compte toutefois prendre contact avec l’ancien entraîneur emblématique du club une fois qu’il aura pris ses fonctions, après mardi.

Si Manchester United a déjà confirmé son arrivée, Pochettino prendra officiellement place sur le banc le 18 novembre. Malgré la charge de travail importante qui l’attend d’emblée à Old Trafford, parler à Ferguson reste une priorité pour lui.

« Il incarne mes valeurs » : Pochettino rend hommage au légendaire Écossais

Interrogé par Telegraph Sport sur ses éventuels échanges avec Ferguson, Pochettino a évoqué le respect de longue date qu’il porte à l’ancien entraîneur de Manchester United et son intention de lui parler.

« Pas encore, mais j’en aurai certainement l’occasion après mardi, a déclaré Pochettino. Je l’ai dit il y a de nombreuses années et je dis toujours la même chose : pour moi, Sir Alex Ferguson représente tout ce que j’admire chez un entraîneur, un entraîneur principal, un homme, un manager, et je pense qu’il incarne mes valeurs. Je l’admire vraiment. »

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Il a reconnu que ses premiers jours à Manchester lui laisseraient peu de temps libre, ajoutant : « À partir de mardi, nous aurons certainement la possibilité de parler, si j’en ai le temps, parce que ce sera très intense. Mais si l’occasion se présente, je le ferai bien sûr. »

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Des adieux émouvants aux États-Unis

En acceptant le poste à Old Trafford, Pochettino met fin à ses deux années à la tête de la sélection masculine des États-Unis. L’Argentin a eu les larmes aux yeux lors de la conférence de presse de vendredi, après la confirmation de son départ.

Revenant sur son départ après le match de samedi, Pochettino a reconnu qu’il était partagé, malgré la réalisation d’une ambition professionnelle.

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« Il est toujours difficile de dire au revoir, mais la vie est ainsi, a-t-il déclaré. Il y a toujours de nouveaux défis et, bien sûr, j’ai toujours suivi mon cœur et mes rêves. C’est triste, mais en même temps, nous sommes là où nous voulions être [avec les États-Unis]. Je pense que ces deux années ont été vraiment difficiles, mais nous avons accompli quelque chose qu’il est difficile de mesurer… auquel il est difficile de donner une valeur. Je pense toutefois que ce sera très bénéfique pour le football ici à l’avenir. »

Un baptême du feu l’attend à Anfield

Pochettino sera mis à l’épreuve dès sa prise de fonctions officielle, le 18 novembre : il n’aura que quatre jours pour préparer ses débuts contre Liverpool, à Anfield, le 22 novembre.

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Cette rencontre lancera une période éprouvante pour Manchester United, qui disputera 10 matches en 39 jours. Pochettino devra donc trouver un moment dans ce calendrier chargé pour l’échange promis avec Ferguson.