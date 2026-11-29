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Mauricio Pochettino a dressé un constat franc de ses débuts cauchemardesques à Manchester United, reconnaissant que sa tâche à Old Trafford est bien plus difficile qu’il ne l’imaginait. Après deux défaites consécutives 4-0 en Premier League, l’Argentin doit déjà relever un immense défi pour sauver la saison du club.

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Des débuts cauchemardesques à Old Trafford

Les débuts de Pochettino à la tête de Manchester United sont désastreux : l’entraîneur de 54 ans a subi deux lourdes défaites consécutives 4-0 en Premier League. Après avoir quitté son poste auprès de l’équipe nationale des États-Unis pour succéder à Michael Carrick, l’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea a rapidement découvert l’ampleur de la crise qui frappe Manchester United. Une récente lourde défaite à Brentford expose le club à un risque bien réel de se retrouver dernier du classement si les autres résultats ne lui sont pas favorables ce week-end.

Manchester United traverse désormais une série de 10 matches de championnat sans victoire. La perspective d’une lutte pour le maintien devient une réalité inconfortable pour une équipe autrefois habituée à viser les plus grands titres. « C’est une période difficile, bien sûr. Vous pourriez me demander : “Plus difficile que prévu ?” Bien sûr que oui, parce qu’on ne s’attend jamais à ce genre de résultat », a expliqué l’entraîneur, cité par le Manchester Evening News. « Mais c’est la réalité et nous devons l’accepter. Nous sommes là pour ça. Nous relevons le défi, nous sommes là et nous acceptons de devoir continuer à nous battre, à travailler et à remonter le moral des joueurs, car ils vont jouer mercredi. Ils doivent retrouver la conviction que nous pouvons faire de mieux en mieux. C’est une question de temps. »

La confiance et la qualité font défaut

À Carrington, les problèmes semblent dépasser les consignes tactiques ou le changement d’entraîneur. Pochettino a souligné que son équipe avait montré quelques signes encourageants en début de match contre Brentford, avant de perdre complètement le fil dès qu’elle s’est retrouvée menée. Cette fragilité psychologique est revenue régulièrement au cours d’une saison où le club n’a remporté qu’un seul de ses 12 derniers matches de Premier League, ce qui laisse penser que la force mentale comme la qualité technique manquent cruellement dans le vestiaire actuel.

Résoudre ces problèmes multiples est désormais la priorité du staff technique, même si Pochettino reconnaît qu’il n’existe pas de solution immédiate. « C’est toujours une combinaison de facteurs. Mais notre travail, depuis notre arrivée il y a 10 jours, consiste à apporter notre soutien sur chacun des aspects de tous ces problèmes dont nous parlons », a-t-il indiqué.

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À la recherche d’un déclic

L’arrivée de Pochettino devait apporter de la stabilité, mais le sursaut souvent observé après la nomination d’un nouvel entraîneur n’a pas eu lieu. À la place, il doit défendre ses méthodes tandis que son équipe continue d’encaisser des buts à un rythme alarmant. Selon lui, les progrès restent souvent invisibles jusqu’à ce que les résultats finissent par s’améliorer. Il compare la mauvaise passe actuelle à une dynamique négative qu’il faut surmonter par la persévérance et un changement de mentalité.

Prochains matchs NEW Premier League 15:15 MUN

« Il n’y a pas qu’un seul domaine dans lequel nous devons aider l’équipe, la soutenir et progresser. Il y en a beaucoup, et je pense que nous y travaillons », a poursuivi Pochettino. « Peut-être que nous n’en voyons pas les résultats, parce que c’est toujours la même chose. Vous pouvez améliorer des choses, agir différemment, faire des choses, mais ensuite, si vous ne gagnez pas, c’est comme si vous n’aviez rien fait. Or, ce n’est pas le cas. Dans le football, on paie toujours plus tard. Vous pouvez faire quelque chose de travers et en payer le prix plus tard, parce que parfois, la dynamique, l’élan positif ou d’autres facteurs vous apportent des résultats. Et quand vous êtes dans une mauvaise passe, vous pouvez commencer à faire ce qu’il faut, mais devez attendre pour en récolter les fruits. »

La suite pour Manchester United

Le temps presse pour Pochettino s’il veut enrayer cette mauvaise série. Avec un match en milieu de semaine qui approche, il ne dispose que de très peu de temps à l’entraînement pour mettre en place la refonte radicale dont son équipe a désespérément besoin. Manchester United aura immédiatement l’occasion d’amorcer un redressement lors de son déplacement à St James' Park, où il affrontera Newcastle United, qui reste sur trois matches sans victoire, avec deux nuls et une défaite. Mais la colère des tribunes atteint déjà son paroxysme : après la dernière déroute de l’équipe à l’extérieur, les supporters mécontents s’en prennent aux hauts responsables du club.