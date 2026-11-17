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Mauricio Pochettino a publiquement exhorté Pep Guardiola à prendre la tête de la sélection des États-Unis alors qu’il se prépare à devenir l’entraîneur de Manchester United. Sur le départ, il estime que ce poste a acquis un grand prestige après les deux années de réussite qu’il y a lui-même passées.

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Pochettino pousse Guardiola vers les États-Unis

Pochettino se prépare à faire ses adieux aux États-Unis avant son arrivée retentissante à Manchester United . À la veille de son départ, il a apporté un soutien appuyé à Guardiola, l’exhortant à accepter le poste à la tête de la sélection. Plusieurs informations désignent avec insistance Guardiola comme l’un des principaux candidats à la succession de Pochettino .

Le technicien espagnol profite actuellement d’une année sabbatique après avoir quitté son poste d’entraîneur de Manchester City à la fin de la saison dernière. Pochettino estime que diriger cette sélection représente une occasion exceptionnelle pour tout entraîneur de premier plan. À ses yeux, l’ensemble de la structure américaine avance résolument dans la bonne direction.

Le moment idéal pour accepter le poste

Lors de sa dernière rencontre avec la presse, l’entraîneur sur le départ a vivement recommandé le poste. Il a mis en avant la qualité de l’effectif et les nouvelles installations d’entraînement comme des arguments de poids pour Guardiola.

« C’est le moment idéal pour rejoindre la Fédération, a déclaré Pochettino, cité par ESPN. Qu’il accepte, car il y trouvera des gens de grande qualité, de bons joueurs. Les joueurs peuvent s’adapter à son style. »

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Pochettino estime également que son propre départ pour Manchester United témoigne du prestige nouvellement acquis par ce poste : « Être sélectionneur des États-Unis est aujourd’hui prestigieux. »

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Une culture d’équipe remise sur pied

Pochettino a pris ses fonctions il y a 26 mois et estime laisser l’équipe dans une position remarquablement solide. Il a reconnu que la culture interne était nettement moins bonne que ce que les gens pensaient à son arrivée. Même s’il appréciait l’équilibre de vie offert par le métier de sélectionneur, l’intensité quotidienne du football de club lui manquait.

« Aujourd’hui, vous y pensez, puis il y a le rassemblement de décembre, a-t-il ajouté. Quand arrive mars, que faites-vous ? Vous devez regarder des matches, voyager, vous occuper de tâches administratives. C’est agréable. C’est bien. Mais être impliqué chaque jour, avec les conférences de presse, les entraînements, tout le reste… C’est vrai que lorsqu’une possibilité comme Manchester United se présente, on se dit : “Oui, je veux ça.” Je veux à nouveau faire mes preuves. »

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Un dernier adieu avant ses débuts à Manchester United

Pochettino dirigera les États-Unis une dernière fois mardi soir contre Haïti. Ce match constitue le quart de finale retour de la Ligue des nations de la Concacaf, et son équipe possède actuellement une confortable avance de six buts sur l’ensemble des deux rencontres.

Après le coup de sifflet final à Cincinnati, l’Argentin embarquera à bord d’un jet privé à destination de l’Angleterre. Il se concentrera alors immédiatement sur l’immense chantier de reconstruction qui l’attend en Premier League. Son premier match très attendu à la tête de Manchester United aura lieu ce dimanche. Il connaîtra des débuts difficiles face à Liverpool à Anfield.