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Mauricio Pochettino n’a pas pu retenir son émotion lors de ses adieux poignants à l’équipe nationale des États-Unis. Il a fondu en larmes quelques instants seulement après l’officialisation de sa nomination au poste d’entraîneur de Manchester United. L’Argentin a accepté un contrat de deux ans et demi à Old Trafford, marquant un retour retentissant en Premier League pour succéder à Michael Carrick.

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Un départ doux-amer pour Pochettino

La nomination de Pochettino à Manchester United met fin à son passage réussi à la tête de la sélection des États-Unis, mais cette transition l’affecte manifestement sur le plan personnel. Lors de sa première apparition devant les médias depuis l’annonce de la nouvelle, l’entraîneur de 54 ans était visiblement ému en évoquant son départ imminent.

Face aux journalistes vendredi, l’émotion était palpable. Sa réaction spontanée témoignait du lien profond qu’il a noué avec la sélection américaine, qu’il dirige depuis septembre 2024. Si les larmes d’un entraîneur suivent le plus souvent un licenciement, Pochettino a expliqué qu’il lui était difficile de quitter son poste en sélection, même si l’attrait d’Old Trafford était impossible à ignorer après le limogeage de Carrick jeudi, à l’issue d’une série de huit matches sans victoire en Premier League.

Une émotion à vif lors de sa dernière conférence de presse

Pochettino prendra officiellement les commandes à Old Trafford le 19 novembre, une fois terminées les prochaines rencontres des États-Unis. Il fera ainsi ses débuts lors d’un déplacement très attendu à Liverpool le dimanche 22 novembre. Revenant sur son départ imminent, il a reconnu : « Normalement, c’est l’inverse. On est limogé et on pleure parce qu’on veut rester. Dans ce cas, c’est l’inverse. C’est une décision vraiment difficile, mais en même temps, je suis enthousiaste à l’idée de franchir cette étape. »

Pochettino a profité de l’occasion pour remercier ceux avec qui il a travaillé pendant une période de transformation du football américain. Il s’est adressé directement aux personnes qui avaient soutenu son projet, soulignant les liens tissés au cours des deux dernières années. « Je veux remercier chaleureusement l’encadrement et les joueurs pour ces deux dernières années. J’ai été vraiment heureux de partager un projet extraordinaire avec vous. C’est difficile pour moi d’y mettre fin maintenant », a-t-il ajouté au cours de cette conférence de presse chargée d’émotion.

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L’héritage laissé à la sélection américaine

Avant de prendre officiellement les commandes à Old Trafford, l’entraîneur de 54 ans dirigera les États-Unis lors de leurs rencontres contre Haïti. Il mettra ainsi un terme à un passage commencé en septembre 2024. Initialement sous contrat jusqu’à la Coupe du monde de cet été, il avait obtenu une prolongation de quatre ans, jusqu’à la fin de l’édition 2030, après avoir mené les États-Unis en huitièmes de finale. Avant les deux rencontres de cette semaine, son bilan s’établit à 22 victoires en 35 matches.

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Évoquant la difficulté de cette transition, Pochettino a souligné le chemin parcouru ensemble au sein de la fédération. « Nous étions très heureux de partager un projet auquel nous croyons vraiment et d’évoluer ensemble, ce qui rend la décision plus difficile », a-t-il expliqué tout en continuant à essuyer ses larmes. « C’est une décision triste, mais nous sommes des professionnels et nous devons essayer de trouver la prochaine étape pour réaliser nos rêves. Nous avons fait grandir la fédération, et cela s’est aussi ressenti dans le monde entier. Je n’ai pas préparé de discours ; je parle avec mon cœur. Nous avons retrouvé notre motivation et notre capacité à puiser dans nos ressources. »

Un immense défi l’attend à Old Trafford

Pour conclure ses adieux, le nouvel entraîneur a remercié les médias et les supporters américains pour leur honnêteté : « Je veux reconnaître notre valeur et la mienne. Un grand merci. Vous respectez votre travail. Vous ne nous mentez jamais. C’est une décision difficile, mais nous devons aller de l’avant. »

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À son arrivée à Old Trafford, Pochettino devra relever un immense défi : relancer une équipe de Manchester United en difficulté, actuellement à la 18e place du classement de Premier League avec seulement huit points pris lors de ses 10 premiers matches, pour une victoire et cinq nuls.