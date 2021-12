Mauricio Pochettino : "En 2022, notre objectif est de gagner et de le faire de manière esthétique"

Kylian Mbappé est suspendu pour le déplacement à Lorient. Comment faire pour le remplacer ?

On ne parle pas de remplacer mais de trouver un bon fonctionnement qui nous permet de gagner. Les blessures et les suspensions sont des choses qui arrivent mais on a un bon effectif pour trouver l'équilibre que l'on veut.



En quoi Mauro Icardi reste un joueur avec des caractéristiques utiles ?

Mauro n'a pas joué autant qu'il ne le voulait pour différentes raisons mais c'est bien d'avoir un joueur qui a ses caractéristiques : un joueur de surface, un finisseur.



Quel bilan faîtes-vous de cette année et quel est votre meilleur souvenir ?

C'était une année positive. Demain (mercredi), on va jouer notre 61e match sur l'année civile. Les six premiers mois c'était de l'adaptation et le reste correspond au développement de nos idées. Mon meilleur souvenir, c'est mon arrivée au club, dans un club que j'aime avec des supporters toujours là. Mais j'espère surtout que le meilleur souvenir est à venir.



Comment allez-vous gérer la reprise des joueurs avec ce match de Coupe de France qui arrive ?

Aujourd'hui, on a communiqué aux joueurs la date de reprise. C'est une année spéciale avec de la pandémie. La majorité de notre effectif est internationale et a dû vivre avec une densité de compétition importante. C'est pour ça qu'il est bon que tout le monde se repose. La reprise se fera le 1er janvier. Pour les Sud-américains, qui sont plus loin, ce sera le 2. Chacun aura un programme à suivre pour être prêt le 1 ou le 2 et jouer à Vannes.



Est-il possible que les Sud-américains soient à Vannes le 3 janvier ?

Oui c'est une possibilité. Les joueurs n'ont pas beaucoup de jours mais la combinaison entre le repos et le travail que j'ai donné doit leur permettre d'être prêts pour le 3. Ce sera une décision qui me concerne et à cela, on ajoute que les jeunes s'entraînent avec nous et ils auront l'opportunité de gagner encore en expérience comme ce fut le cas dimanche contre Feignies-Aulnoye.



Etes-vous satisfaits de la rotation des gardiens et pensez-vous la conserver jusqu'à la fin de la saison ?

Après cinq mois, le fonctionnement est correct et après cinq mois l'entente est bonne. Leur concurrence apporte de la plus-value à l'effectif. Il y a eu différentes périodes pour eux entre l'adaptation, l'acceptation de la situation et l'alternance.



L'absence de Kylian Mbappé vous empêche d'avoir de la profondeur. Comment allez-vous y remédier demain ?

Quand on a des joueurs comme Kylian Mbappé et Neymar, l'équipe peut chercher rapidement la verticalité. Peut-être que demain (mardi) on aura une manière de construire différente avec un rythme différent.



Quel visage aura ce PSG en 2022 ?

Le premier objectif est toujours de gagner et de pouvoir le faire d'une manière qui sur le plan esthétique nous convient.



Est-il possible que l'équipe se renforce lors du prochain mercato ?

Pour le moment, on n'en a pas parlé mais après le match Lorient on aura une réunion pour savoir s'il est possible d'améliorer l'équipe et son rendement.