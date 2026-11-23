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Mauricio Pochettino a défendu sa décision surprenante de titulariser d’emblée Matthijs de Ligt pour son premier match à la tête de Manchester United, dimanche à Anfield, lors de la lourde défaite face à Liverpool (4-0). Le nouvel entraîneur de Manchester United a expliqué pourquoi il avait offert au Néerlandais sa première titularisation en Premier League depuis près d’un an.

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Pochettino assume la titularisation de De Ligt

L’international néerlandais n’avait plus joué en championnat depuis 357 jours en raison d’une blessure au dos de longue durée. Il s’est pourtant retrouvé plongé au cœur d’un derby du nord-ouest de l’Angleterre . Les faiblesses défensives de Manchester United ont été exposées presque immédiatement lorsque De Ligt a mal jugé un long ballon, permettant à Alexander Isak de filer vers le but. Cette erreur a poussé Leny Yoro à tenter une intervention désespérée qui a entraîné son expulsion. Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz ont ensuite marqué, avant que Rio Ngumoha et Victor Munoz ne parachèvent la déroute en seconde période.

Malgré la lenteur et le manque de vivacité affichés par le défenseur, qui a peiné à suivre le rythme de la rencontre, Pochettino a défendu son choix après le coup de sifflet final. « Il s’entraînait, il a joué en Ligue des champions avant de partir en sélection. Je pense qu’à notre arrivée, nous avons vu l’association [avec Lisandro Martinez] », a déclaré Pochettino à Sky Sports.

Un entraîneur furieux dénonce une différence de traitement arbitral

Cette décision, qui a changé le cours du match, a mis Pochettino hors de lui. L’entraîneur a rapidement dénoncé une différence de traitement flagrante dans l’arbitrage, après une réclamation pour un penalty impliquant Jeremy Jacquet plus tôt dans la rencontre, restée sans suite. Convaincu que le manque de cohérence de l’arbitre avait complètement changé la physionomie du match, Pochettino n’a pas mâché ses mots après la rencontre.

« Et je le répète, il y avait penalty sur l’action de Jacquet. Si l’arbitre siffle ce penalty, l’action qui suit n’arrive certainement jamais et nous en parlons peut-être autrement », a déclaré Pochettino, frustré. « Un défenseur central a commis une erreur, il y avait penalty et cela n’a pas été sanctionné. Nous, nous avons commis une erreur et nous avons été sanctionnés. J’accepte maintenant toute la situation, mais les circonstances sont ce qu’elles sont. Il est très important de mettre les circonstances en avant. Toujours. »

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Un retour à la réalité pour la nouvelle ère

Cette défaite porte à neuf matches la série de Manchester United sans victoire en Premier League, la pire de l’histoire du club dans cette compétition. Pochettino a été vu en pleine discussion avec l’équipe arbitrale après la rencontre, même s’il a reconnu que ses protestations ne changeraient guère l’issue de son premier match à la tête de l’équipe. Il a souligné que ses joueurs devaient assumer la responsabilité de leur prestation, tout en restant critique à l’égard des facteurs extérieurs qui ont influencé la rencontre.

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« Je dois défendre mon club, a déclaré l’entraîneur argentin. Et dire ce que je ressens. Pour tous ceux qui jouent au football, il était clair que cette action ne méritait pas de carton rouge. »

À la recherche d’une bouée de sauvetage en Ligue des champions

De Ligt voudra oublier cet après-midi : son retour tant attendu dans le onze de départ en Premier League a vite tourné au cauchemar. Après une prestation aussi désastreuse, Pochettino doit prendre une décision difficile mais nécessaire avant le déplacement crucial de son équipe chez le Sporting CP en Ligue des champions. Ce casse-tête défensif n’est toutefois qu’une petite partie des problèmes d’un entraîneur déjà pris dans une crise qui s’aggrave.

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Alors que Manchester United ne compte qu’un point d’avance sur le dernier de Premier League, l’ampleur considérable de la tâche de reconstruction qui attend Pochettino saute désormais aux yeux. L’équipe doit se ressaisir, et vite, car ce déplacement européen au Portugal n’est plus un simple match : c’est une quête désespérée d’une bouée de sauvetage dans une saison qui s’enfonce dans la crise.