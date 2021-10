Mauricio Pochettino : "Chaque joueur peut être sur le banc"

A la veille du match contre Lille, Mauricio Pochettino s'est présenté devant les journalistes pour évoquer l'état de son équipe.

Avant la rencontre face à Lille, Mauricio Pochettino a fait le point sur ses trois attaquants. Messi, son positionnement et son absence de l'entraînement ce jeudi matin. Neymar, sa forme du moment et la possibilité de le mettre sur le banc et l'influence mais aussi l'absence de Kylian Mbappé ce vendredi



Pour quelles raisons avez-vous décidé de l'installer à droite ? Comprenez-vous que malgré son immense palmarès il lui faille du temps pour s'adapter à un nouveau championnat ?

Quand on parle d'un système que ce soit en 4-4-2 ou en 4-3-3, on parle surtout d'une position de départ. Après, on parle de la manière dont on va animer le système. On donne énormément de liberté aux joueurs sur le plan offensif. Quand on parle de Lionel Messi, c'est le meilleur du monde qui a une qualité de lecture du jeu impressionnante. Par le passé, il a commencé à droite tout en allant vers le centre. C'est une position qu'il connait bien et dans laquelle il a fait des choses magnifiques. Il peut aussi jouer derrière l'attaquant ou en décrochant pour donner des solutions.

Avec l'absence de Kylian Mbappé, peut-on imaginer que Lionel Messi soit plus proche du but ? Aujourd'hui, Kylian Mbappé est-il le joueur le plus influent de votre équipe ?

Chaque joueur a une influence dans le jeu collectif. Kylian en a une déterminante. Leo peut jouer dans une position plus avancée. On a d'autres joueurs qui peuvent jouer dans cette position. Guardiola disait que Leo peut jouer dans n'importe quelle position en 9, en 7 ou ailleurs car il a beaucoup de qualité.

On a vu les déclarations de Thomas Tuchel qui disait ne pas être entraîneur mais ministre des sports qui devait aussi gérer des situations extérieures. Est-ce la même pour vous ?

Je suis une personne dont l'éducation fait que je mets le respect avant tout et de ne pas juger les gens avant de les connaître. J'ai un vécu comme joueur ici et je suis l'entraîneur désormais. Par respect je ne me permets pas de commenter les mots d'un entraîneur. Je peux parler de mon expérience. Nous sommes venus ici pour entraîner, mettre en place une méthode, une philosophie qui nous permet d'accomplir les objectifs fixés par le club. Nous sommes là pour entraîner un groupe de 33 joueurs et prendre des décisions

Depuis votre arrivée, trouvez-vous que Neymar a changé dans le jeu par rapport à l'image que vous aviez avant ?

Les comparaisons et les analyses sont difficiles et parfois odieuses. Il faut toujours mettre en lumière ce qu'il se passe dans le temps. Notre désir est de donner à Ney les meilleurs outils pour que sa performance et son niveau s'améliorent. Il est un joueur très créatif et je suis content de lui. On sait tous que sur le plan collectif et individuel on peut toujours faire mieux et c'est sur cet objectif que l'on se dirige.

Etes-vous content du début de saison de Di Maria et va-t-on le revoir tirer des coups francs ?

Il faut mettre cette question dans un contexte plus général. Angel est un joueur qui est arrivé en retard de la Copa America avec une préparation différente. Il a été suspendu pour trois matchs en C1 et il part tous les mois en équipe nationale donc ce n'est pas évident. S'il est sur le terrain il pourra aussi avoir la possibilité de tirer les coups francs. Quand je parle de vue générale, il faut aussi voir que j'ai un effectif de 33 joueurs et que je dois faire jouer tout le monde.

Avez-vous déjà envisagé de laisser Neymar sur le banc au vu de ses performances ?

Chaque joueur peut être sur le banc et chaque joueur peut être un titulaire. J'ai déjà dit la réponse. S'ils jouent, ils sont heureux. S'ils ne jouent pas, ils se mettent en colère. Cela n'arrive pas qu'au PSG.

Messi était absent ce matin à l'entraînement, pourquoi ?

Messi s'est entraîné normalement après la rencontre face à Marseille puis il a ressenti une gêne musculaire et s'est entraîné de manière individuelle aujourd'hui. Un point sera fait demain sur sa participation face à Lille.