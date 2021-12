Mauricio Pochettino avant PSG-Monaco : "Avoir une performance complète sur 90 minutes

Après une grosse séquence de matchs, comment sentez-vous votre équipe sur le plan physique ? Et comment faîtes-vous pour limiter la fatigue physique ?

Au-delà de la densité de matchs, notre équipe est bien. On a bien travaillé après Bruges en mettant l'accent sur la récupération. Mais je suis très content de l'état physique de l'équipe.

Que change l'absence de Neymar dans votre jeu ?

C'est un joueur spécial, il apporte un registre différent et l'équipe peut faire des choses différentes quand il est là. On doit trouver des solutions dans l'équilibre et l'animation pour être performant quand il n'est pas là.

Est-il possible de revoir Sergio Ramos sur le terrain en 2022 ? Ne l'avez-vous pas fait trop jouer contre Saint-Etienne ?

On espère le voir prochainement, qu'il puisse retrouver l'équipe et que ce sera à la fin de l'année civile. Non il n'a pas trop joué, il se sentait bien à Saint-Etienne, qui était réduit à dix et la physionomie du match lui permettait donc de terminer.

Vous avez deux mois pour préparer le huitième de finale de Ligue des champions ? Allez-vous faire une nouvelle préparation physique ou changer de système ?

La compétition te demande de t'améliorer à chaque fois. Avant d'arriver en février, on joue contre Monaco, puis la Coupe de France et Lorient avant Noël. On se doit d'être performants. On sait que l'un des objectifs du club est de gagner la Ligue des champions mais on est concentré sur le match suivant.

Maintenant que vous êtes assurés d'être premiers et que vous êtes qualifiés pour les huitièmes, l'objectif est-il d'avoir une performance référence sur 90 minutes avant la fin de l'année ?

Oui, on aimerait avoir une performance de 80 minutes régulier et de très haut niveau. C'est difficile car il y a un adversaire dans des compétitions au niveau très élevé. Mais sans aucun doute on aimerait avoir une performance de 90 minutes.

Presnel Kimpembe sera-t-il en état de jouer face à Monaco ?

On attend des résultats d'examens mais on pense pas qu'il sera là dimanche. On espère qu'il sera rapidement avec nous mais pour Monaco ça semble compliqué.



A quel match vous attendez-vous face à Monaco ?

On se prépare à un match difficile contre une équipe compétitive. Je ne pense pas qu'il soit moins bien que l'an passé. Ils ont été engagés dans les tours préliminaires de C1 puis la Ligue Europa,ce qui explique certaines difficultés. Mais c'est une formation avec un grand entraîneur et de très bons joueurs.