Mauricio Pochettino avant PSG-Saint-Etienne : "Ramos ? Il est celui qui souffre le plus"

Entre les blessés et les suspensions, est-ce difficile d'aborder les prochaines rencontres et de préparer le Real Madrid ?

On a un effectif suffisant pour pallier ce type de situation mais il est sûr que j'aimerais avoir tout le monde.



Etes-vous quant à une éventuelle suspension longue durée de Verratti ?

J'espère qu'il y aura du bon sens dans la décision. Il faut comprendre qu'après les matchs les joueurs peuvent faire des déclarations pas forcément appropriées. J'ai bien aimé que certains de mes confrères parlent d'une harmonisation des critères d'arbitrage. Il serait bon qu'il y ait une discussion entre les membres du football français pour améliorer les choses. Mon apport pourrait être une critique positive afin que les arbitres français puissent être dans les meilleures conditions et que par la suite ils puissent aussi aller très loin dans les compétitions importantes.

Mbappé sera frais pour Madrid



Kylian Mbappé sera suspendu à Nice. Son manque de temps de jeu vous inquiète-t-il en prévision de Madrid ?

C'est un joueur qui joue de façon régulière et constante. Le fait qu'il ne joue pas n'est pas un problème. Je pense même qu'il va arriver avec une fraîcheur qui va lui permettre de faire un grand match (à Madrid).



Que pensez-vous du fait que Paris ait été désigné pour accueillir la finale de la Ligue des champions ?

Personnellement, c'est une motivation et une excitation supplémentaire que la finale soit ici mais le chemin à faire est encore long.



Avez-vous conscience de ce que peut représenter cette finale pour la France et les supporters ?

Non car je n'avais pas imaginé ce scénario. Je pense que les supporters parisiens seront heureux de voir le PSG jouer la finale dans n'importe quelle ville d'Europe.

Je ne suis pas inquiet par notre efficacité



Layvin Kurzawa ne fait pas partie du point médical. Y a t-il un problème ?

Il y a sans doute une erreur de communication mais il a un problème au dos qu'il a empêché de jouer dans la semaine.



Comment va Sergio Ramos ?

Il est celui qui souffre le plus. Le joueur qui est dans cette situation peut être frustré. On a un grand service médical qui l'aide pour pallier dans ce type de situation et nous nous sommes là pour lui apporter un soutien moral. Un footballeur a besoin de faire partie du groupe et de la compétition. C'est ce qui lui permet de s'intégrer.



Comment résoudre les problèmes d'efficacité entrevue à Nantes et dans d'autres matchs cette saison (Rennes ou Saint-Etienne) ?

Je ne m'inquiète pas. Je pense qu'on se fait du souci quand on ne se procure pas d'occasions. On a des joueurs qui peuvent marquer à tout moment. Cette semaine on a mis l'accent sur l'équilibre global sur les transitions, la gestion des situations infériorité.

Danilo se met au service du groupe



Quelles sont les choses qui font que Danilo Pereira a pris une grande importance dans l'effectif ?

Son professionnalisme, son engagement et son sens de l'appartenance à un groupe. Il travaille dur pas seulement pour lui mais aussi pour les autres. C'est un joueur qui se met au service d'un groupe. Il a trouvé son rôle qui est d'aider l'équipe. Il est humble, il connaît ses qualités et ses défauts.



Êtes-vous un entraîneur qui préfère effectuer des séances tactiques, techniques ou physiques ?

C'est difficile de séparer tous ces secteurs. Quand on fait une situation de jeu animée sur la tactique, on travaille aussi la communication sur le terrain pour avoir une meilleure compréhension technique. On peut aussi faire un entraînement tactique qui sont aussi très physiques. Il y a des moments où en fonction du calendrier, on fait des choses plus tactiques ou plus techniques.