Mauricio Pochettino avant PSG-Metz : "Je ne vois pas de motif pour ne pas rester"

Connaissez-vous la décision de Kylian et comment vivez vous ce feuilleton qui passionne ?

Je ne connais pas la décision de Kylian. C'est un sujet entre lui et le club. Il y a beaucoup d'informations et de rumeurs mais ce n'est pas à moi de communiquer dans ce sujet là mais plutôt à lui ou au club de le faire.

Est-ce votre dernière année de conférence de presse au PSG ? Quel a été votre plus mauvais moment de la saison ?

Il me reste un an de contrat et je ne vois pas de motif pour ne pas rester. Au PSG l'objectif est de gagner la ligue des champions. C'est une obsession pour le club et ça serait magique de le faire. La fin du match contre Madrid ont soulevé des émotions difficiles à contrôler. Bravo aux joueurs qui ont su se relever pour gagner le titre et maintenir la distance avec le second.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi le club a décidé de ne pas prolonger Angel Di Maria ?

Comme pour Kylian, je pense que je ne suis pas la personne appropriée pour communiquer sur ce sujet. Soit le club ou les joueurs. J'ai l'information car on a discuté hier de plusieurs sujets avec Leonardo mais une fois le championnat terminé.

Idrissa Gueye sera-t-il dans le groupe contre Metz samedi ?

Ma position est la même que ce que je vous ai dit après la fin du match à Montpellier, il avait une raison personnelle de ne pas être. Il s'est bien entraîné cette semaine. On verra s'il sera là demain pour affronter.

Que représente Angel Di Maria dans l'histoire du club ? Le club doit-il lui rendre hommage ?

Après la conférence de presse, il y aura une réunion pour connaître le planning des célébrations qu'il y aura demain. C'est un joueur extraordinaire qui a tout donné pour le club pendant sept ans et il fait sûrement partie des plus grands joueurs qui ont porté ce maillot.

Comme Mbappé, c'est peut-être votre dernier match en tant qu'entraîneur du PSG ?

Ce sont deux situations différentes. Il nous reste un an de contrat alors que d'autres joueurs finissent leur contrat. Après on espère prendre du plaisir et célébrer ce dixième titre qui est important dans l'histoire du club. C'est aussi le moment de remercier tous les entraîneurs et les joueurs qui ont permis d'arriver à ce titre.