Mauricio Pochettino avant PSG-Bruges : "Je sens le soutien de mes joueurs"

Vous avez mis en place une rotation des gardiens, comment cela se passe ?

La situation est différente des situations connues par le passé. Il faut y faire face. La façon dont nous gérons cette situation est la meilleure selon nous. On a deux très bons gardiens.

Depuis les rencontres contre Rennes et Angers, vous avez toujours donné au moins deux matchs à vos gardiens. Est-ce la méthode que vous avez choisie ?

Peut-être que oui, et peut-être que non, cela peut changer...

Sergio Ramos est forfait pour la rencontre face à Bruges, où en est-il ?

C'était la première fois après Saint-Etienne qu'il s'entraîne avec le groupe, on va voir comment ça évolue. C'était prévu, planifié.

Aviez-vous été surpris au match aller contre Bruges ?

On avait bien débuté, c'était une équipe de qualité, combative. Elle a été difficile à battre dans ce groupe. Ce sera un match qui arrive bien pour s'améliorer.

Pour quelqu'un qui n'a pas vu jouer le PSG cette saison, comment lui décririez-vous ?

Celui qui n'a pas vu jouer le PSG est un extraterrestre. Tout le monde a une opinion sur le PSG, en bien ou en mal. Vous avez la vôtre.

Marco Verratti est souvent blessé et vient de prendre part aux deux dernières rencontres du PSG. Allez-vous le préserver ce mardi ?

Il est disponible. Il n'y a pas encore de décision. On fera le bilan demain matin, s'il est bien il jouera.

L'article continue ci-dessous

Il y a beaucoup d'agitations, d'attentes autour du PSG. Comment allez-vous et comment le gérez-vous ?

Je vais bien, je me sens bien. Je sens le soutien de mes joueurs et de la structure du club. Je me sens tranquille. C'est le Paris Saint-Germain, je comprends. Ces liens sont importants et doivent être créés dans le vestiaire pour avoir une entente sur le terrain. On est bien embarqué dans ce processus. On sait que dans une équipe comme le PSG, il y a une lumière qui brille très fort. Tout le bruit qu’il y a autour est fort et cela fait parti d’un club comme Paris. On connaît le processus et on sait où on va. Au-delà de la tempête qu’il peut y avoir, on ne veut pas s’écarter de la direction qu’on a pris. On restera dans cette idée. Après la tempête, viendront les beaux jours. On pourra profiter et faire profiter à tous les gens qui aiment le club.