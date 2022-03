Mauricio Pochettino avant Nice-PSG : "Rester concentré pour s'éviter un tas de problèmes"

Est-ce bien d'affronter Nice à quelques jours d'affronter le Real Madrid ?

Nous devons accepter le calendrier tel qu'il est, car il est fixé depuis le début de saison. On sait que ce samedi, Nice ne va pas nous rendre les choses faciles. C'est un adversaire agressif et organisé. Je ne pense pas que ce soit un inconvénient, mais plutôt une manière de maintenir la concentration avant le Real Madrid

"Cultiver notre collectif sans Mbappé"



Où situez-vous le niveau de l'équipe depuis un mois ? Sera-t-elle prête pour le retour contre le Real Madrid ?

Oui, je suis satisfait de la progression. La victoire contre le Real Madrid met en évidence cette progression. À l'extérieur, on ne voit pas les petites améliorations, mais nous à l'intérieur, on les voit. On a la chance de pouvoir travailler dans une ambiance très bonne, mais on sait aussi qu'on a encore beaucoup de choses à travailler.



Que change l'absence de Kylian Mbappé dans cette équipe ?

On parle de l'un des meilleurs joueurs au monde et il a un impact sur ses partenaires et ses adversaires. Mais le groupe croit en lui et c'est ce qu'on doit cultiver et on doit continuer à travailler sur ça pour mieux faire face aux absences lors de certains matchs.

"Dans le foot, il n'y a pas de bouton ON/OFF"



Y a-t-il un match entre Di Maria et Neymar en vue de la rencontre de mercredi face à Madrid ?

Chaque match est différent. Pour le match retour, les joueurs du Real Madrid ne seront pas là. On verra après le match de demain quels joueurs seront disponibles et quelle animation sera la meilleure. Face à Madrid, ce sera un match différent, mais on pensera à l'animation et onze de départ après le match face à Nice. Pour le match de samedi, nous devons être à 100 % pour gagner. Le match du Real ne peut pas être une justification qui nous empêche d'être dans les meilleures dispositions.



Avec tant d'avance au championnat, n'est-ce pas difficile de ne penser qu'au Real Madrid ?

Dans le foot, il n'y a pas de bouton ON/OFF. C'est difficile de se gérer, quand on se déconnecte, c'est difficile de revenir à sa meilleure forme. On doit donner notre maximum d'énergie, car maintenir notre avance et gagner le match est une motivation importante. On sait que dans le foot si tu restes dans un état d'esprit compétitif, tu t'évites un tas de problèmes comme prendre un carton ou arriver en retard sur un ballon parce que tes sens de ne sont pas en éveil. La meilleure manière de préparer les prochaines échéances, c'est d'être pleinement concentré.

"On est mieux à domicile grâce à nos supporters"



Comment expliquer que votre équipe a plus de mal cette saison à l'extérieur ?

Cela peut arriver au cours d'une saison. Toutes les grandes équipes européennes ont eu du mal sur les matchs extérieurs. Il n'y a pas un facteur qui l'expliquerait. Nous, on essaie de jouer chaque match de la même façon en ayant le contrôle du jeu. Il y a certains matchs où nous ou notre adversaire pouvons avoir plus d'efficacité pour faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. La seule chose qui fait que l'on est mieux à domicile, ce sont les supporters. Je pense que les supporters créent une énergie et une ambiance qui amènent quelque chose de supplémentaire.



Avez-vous décidé qui va jouer dans les buts en vue de Madrid ?

J'ai décidé pour le match de samedi face à Nice, mais je n'ai pas encore pris ma décision pour mercredi. Qui va jouer samedi ? Ce sera soit Gigio soit Keylor (rires).



Est-ce que Ramos peut-être là pour la rencontre face au Real Madrid ? Ou au moins accompagner le groupe pour apporter son expérience ?

On verra ça dans les prochains jours. Sergio Ramos n'est pas encore dans le groupe d'entraînement. Il est vrai que quelqu'un qui a passé dix-sept ans dans un club comme le Real Madrid peut apporter une expérience. C'est important et toujours bien reçu, surtout quand les détails comptent dans la préparation de certains matchs.