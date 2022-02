Mauricio Pochettino avant Nantes-PSG : "La confiance de Messi n'est pas affectée"

Comment allez-vous après la prestation face à Madrid ?

Je me sens bien et je suis focalisé sur le prochain match avec l'idée de faire une belle prestation collective et de prendre les trois points.

Pouvez-vous nous parler du retour de Neymar ? Et de vos impressions sur lui ?

On voit que Ney a une bonne énergie et une bonne motivation. Il a rempli chaque étape de son processus de reprise afin d'arriver et d'être prêt à aider l'équipe. Il a été absent très longtemps, il faut se concentrer sur son niveau de jeu. Il faut laisser derrière lui les petits soucis qu'il a eus et se concentrer sur son niveau de jeu. Il a été très consciencieux pendant son processus de reprise.

Neymar peut-il débuter contre Nantes ?

Oui, il est possible qu'il commence. Il s'est bien entraîné et a bien récupéré de son entrée contre Madrid.

Mbappé a-t-il envie et peut-il jouer à droite ?

Nous sommes un staff technique qui donne de la flexibilité dans le positionnement en attaque et on a vu que les trois pouvaient se placer à gauche, à droite ou dans l'axe. On leur laisse la liberté de faire.

Comment faire pour maintenir le même état d'esprit et la même unité que mardi lors des matchs de Ligue 1 ?

Chaque compétition doit être analysée de façon différente. Elle demande des choses différentes. Nous on a une ligne de travail sur laquelle on se tient. On sait que chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même à chaque match

Les matchs contre Lille et Real Madrid sont-il des déclics pour la suite ?

Ça fait un certain temps que je parle d'évolution. On travaillait depuis longtemps sur certaines phases de jeu pour travailler au développement de l'équipe. On espère que ça va se poursuivre.

Comptez-vous poursuivre l'alternance des gardiens ou avez-vous choisi une hiérarchie ?

Depuis le début de saison et après 34 matchs, on prend une décision de qui est le numéro 1 dans le but avant chaque match : c'est notre mode de fonctionnement. On est au mois de février et cela a plutôt bien fonctionné.

Avec les matchs contre Lille et le Real Madrid, avez-vous trouvé un onze type que vous allez aligner face à Nantes ?

Ce ne sera pas possible de répéter le onze car Paredes n'est pas disponible. Mais au-delà des matchs contre Lille et le Real Madrid, on avait fait des matchs avec beaucoup d'équilibre. On se focalise beaucoup sur ces deux rencontres car elles ont mis plus de lumières sur notre performance.

L'article continue ci-dessous

Lionel Messi peut-il être affecté par son penalty raté ?

Messi est le meilleur au monde. Le fait de rater un penalty ne va pas affecter sa confiance. Quand tu veux décrire le football, tu parles de Messi. en plus contre Madrid, il a fait un bon match, a apporté du liant à l'équipe et était toujours bien positionné.