Mauricio Pochettino après PSG-Reims : "Sergio Ramos monte en puissance"

Neymar sera-t-il prêt pour le Real Madrid ?

On ne sait pas, on espère que oui. On doit suivre son évolution. Il va recommencer à courir la semaine prochaine. On espère qu'il sera là.

Etes vous satisfait par la victoire ou déçu par la première période ?

Chacun peut avoir son opinion. Je pense que l'on a fait un bon match et l'important c'est d'avoir les trois points.

Vous disiez que Marco Verratti était l'un des meilleurs comme milieu devant la défense, est-il l'un des meilleurs en tant que relayeur ?

Marco peut occuper toutes les positions au milieu. C'est bien qu'il ait marqué et c'est bien que les joueurs qui ne le font pas régulièrement marquent.

La titularisation de Sergio Ramos installe-t-elle une concurrence avec Presnel Kimpembe ?

C'est bien que Sergio ait marqué comme Marco. On a trois défenseurs de classes mondiales qui sont tous des internationaux. Marquinhos ne sera pas là contre Nice (il sera avec la sélection brésilienne), on verra si on l'a pour le match d'après donc il fallait donner du temps de jeu à Ramos. Oui, il se sentait bien à la fin du match.

Sergio Ramos est-il en train de monter en puissance ?

Sans aucun doute. Comme tout joueur, quand il y a une continuité dans les entraînements et la compétition, il s'améliore.

Après la gêne de Kylian, êtes-vous rassuré par son match ?

Il se sentait bien mais à la fin on l'a sorti car il était un peu fatigué et c'est bien parce que le score était acquis. Il n'y avait pas de risque à prendre.

Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu ce soir par rapport à ce que vous avez travaillé cette semaine à l'entraînement ?

Certaines choses ont été bonnes, d'autres sont à améliorer. Il y a des choses qui réussissent et d'autres moins. Globalement je suis satisfait.