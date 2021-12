Mauricio Pochettino après PSG-Monaco : "Être dans les meilleures conditions pour février-mars"

Après deux matchs nuls face à Lens et Monaco, Paris a retrouvé la voie du succès mais pas forcément le sourire. Avant la rencontre, Mauricio Pochettino espérait que son équipe réalise enfin une performance complète sur 90 minutes face à une équipe majeure de L1 mais dimanche soir, elle a rendu une nouvelle copie brouillonne. Une rencontre que le technicien a qualifié de "professionnelle et sérieuse".

Vous avez été peu mis en danger mais il demeure cette impression que vous avez moins bien joué que contre Bruges...

En face, il y avait une très bonne équipe avec des qualités athlétiques et physiques, qui a mis du rythme et a essayé de couper nos circuits. Mais on a fait une performance professionnelle et sérieuse.

N'avez-vous pas le sentiment que votre équipe manque encore de maîtrise ?

Par rapport au début d'année, il y a des progrès qui ont été faits. On doit être plus solide quand on n'a pas le ballon. Aujourd'hui on n'a pas encaissé de buts face à une bonne équipe de Monaco.

Quelles améliorations espérez-vous pouvoir apporter dans les prochaines semaines ?

En termes de résultat, c'est positif. Et en termes de performance, il y a toujours des améliorations qui sont possibles. Ça se fait petit à petit. On a un effectif avec du talent et des caractéristiques spéciales. On espère continuer à grandir et s'améliorer pour arriver dans les meilleures conditions en février-mars. Aujourd'hui, il y a eu des moments où on a été compact et récupéré des ballons hauts. Faire cela pendant 90 minutes, c'est difficile et toutes les équipes en Europe n'arrivent pas à le faire.

Vous parlez de caractéristiques spéciales. Votre équipe peut-elle avoir la possession et dominer pendant 90 minutes ?

Je ne pense pas qu'une équipe en Europe soit capable de dominer le jeu pendant 90 minutes. On l'a vu pour City, Liverpool et Chelsea samedi, ou encore le Bayern Munich qui a été en difficulté contre Bochum récemment. On voit que c'est difficile pour toutes les équipes de contrôler le match. C'est bien d'avoir de l'exigence avec le PSG car on a une équipe spéciale mais il y a aussi un adversaire qui te met en difficulté. Sans aucun doute tous les entraîneurs aimeraient avoir la maîtrise pendant 90 minutes.

Conseillerez-vous à Icardi d'aller chercher du temps de jeu ailleurs ?

Ce n'est pas le moment de parler de départs ou d'arrivées. On est focus sur le fait de bien terminer l'année civile.

Donnarumma a enchaîné les deux derniers matchs, s'installe-t-il définitivement ?

Il y a eu des situations ou Navas n'a pas joué à cause d'expulsion mais on maintient la confiance dans les deux gardiens.