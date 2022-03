Mauricio Pochettino après PSG-Bordeaux (3-0) : "Je l'ai vécu avec beaucoup de tristesse"

Vous aviez mis quasiment la même équipe qu'à Madrid, êtes-vous satisfait de la réaction de vos joueurs ?

Je suis satisfait du résultat de la production de l'équipe car c'était un match et un contexte difficile.

Comment avez-vous vécu la réaction des supporters ?

Je l'ai vécu avec beaucoup de tristesse. Tout le monde qui aime le PSG a cette douleur de l'élimination. Mais j'ai ressenti de la tristesse pour ce que j'ai vécu aujourd'hui au Parc des Princes.

Avez-vous senti Messi et Neymar touchés par l'accueil des supporters parisiens ?

On est tous touché et on comprend cette déception et cette frustration. On le vit tous ensemble comme équipe et on ressent tous ces sentiments. Maintenant on a la responsabilité d'assumer mais on partage et comprend cette déception.

Vous avez préféré Keylor Navas. Comment va Gigio Donnarumma et s'est-il remis de son erreur à Madrid ?

C'est une erreur oui mais une erreur arbitrale. Il va bien mais aujourd'hui la décision a été de faire démarrer Keylor. Giogio est un grand champion et il n'est pas affecté par une erreur arbitrale.