Un titre de champion de France c'est un titre et je crois que c'est mérité. Surtout . On lui donne la valeur qu'il a et on est content de l'avoir remporté. C'est un dixième titre dans l'histoire du club mais c'est vrai que c'était dans une ambiance bizarre



Cette ambiance et ce contexte vous donnent envie de fêter le titre ?



On va fêter avec le staff et les joueurs comme ça doit être fait. Il n'y avait rien de prévu avec le club, qui devrait prendre des dispositions pour célébrer avec le public contre Metz (le 22 mai). On ne peut pas être triste et il faut le célébrer. Comme vous le voyez je suis trempé et mon t-shirt est plein de champagne car nous avons commencé à fêter dans le vestiaire.



Comment était l'ambiance dans le vestiaire après ce dixième titre ?



L'ambiance était belle ! Une ambiance normale quand tu remportes un championnat. Pour moi c'est une joie immense. J'étais ici au club comme joueur et capitaine et le fait de pouvoir remporter ce titre de champion de France en tant qu'entraineur c'était un rêve. Pouvoir gagner trois titres en dix-huit mois, c'est incroyable. Pour un club qui a cinquante ans d'histoire c'est important de construire l'histoire par petit pas.



Comment avez-vous accueilli l'attitude des supporters ?



On est en train de vivre des moments difficiles dans les relations et on espreère arriver à une meilleure entente. Le club est au-dessus de tout et il faut aussi donner de l'importance à ce titre. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces démonstrations du public et il faut les respecter car nous sommes en démocratie et que nous arriverons bientôt à une entente.