Mauricio Pochettino après la grogne des ultras : "C'est le moment d'être tous unis"

Vous avez pris deux buts en sept matchs en 2022, était-ce l'un des objectifs avant Madrid ?

Oui, c'est important de maintenir cette solidité. Surtout pour des défenseurs qui peuvent être très sollicités. Les équipes qui ont du succès n'encaissent pas beaucoup de buts. Cette solidité nous permet aussi de rester en course dans ce genre de match et de pouvoir marquer dans les derniers instants et gagner le match.

Que vous inspirent les sifflets des supporters à la mi-temps et les avez-vous entendus ?

Non, on a pas parlé de ça à la pause. Vous savez, on a peu de temps entre chaque période. On fait trois ou quatre minutes d'analyse avec le staff puis on montre les images aux joueurs. Mais on n'a pas le temps de parler de ça.

Est-ce simple d'aborder un huitième de finale dans des conditions tendues avec les supporters ?

Je veux faire un appel à l'union dans un moment qui est très important. Aujourd'hui, on a besoin de cela en vue des moments qui arrivent dans la vie de ce club. C'est le moment d'être tous unis et de se battre ensemble pour ce club. Et quand la saison sera terminée, il sera temps de faire le bilan pour que ce club s'améliore et reste parmi les meilleurs du monde.

Que pensez-vous de votre animation offensive de votre équipe qui a été compliquée contre Rennes après avoir été intéressante contre Lille ?

Le match d'aujourd'hui était différent. Rennes a montré une discipline tactique très forte. Si on n'arrive pas à ouvrir le score c'est plus difficile car la motivation de l'adversaire augmente. Au-delà de tout ça, on est resté dans le match et ça nous a permis de pouvoir marquer

Est-ce que vous estimez que vous arrivez dans les meilleures dispositions physiques avant le Real Madrid ?

Oui je le pense. On a fait un bon travail avec de l'engagement de tous les joueurs et je pense que l'on sera dans de bonnes dispositions pour disputer cette rencontre.

Vous avez dit que Neymar travaillait bien et qu'il faisait de bons entraînements. Que manque-t-il à Neymar pour pouvoir revenir dans le groupe du PSG ?

Je le dis de manière générale, il faut faire attention aux attentes qui ne sont pas forcément raccord avec la réalité. On verra dans les prochaines heures si Neymar peut être dans le groupe.