Mauricio Pochettino après la défaite du PSG : "Il y a eu beaucoup trop d’accidents..."

Comment expliquer le trou noir de la première période ?

Nous avons eu la première action du match en un contre un avec Bernat et dans la foulée nous encaissons le premier but. La production offensive a été bonne mais on n'a pas pas réussi à contrôler les transitions offensives ni les joueurs de Nantes qui étaient très rapides. On concède un deuxième but, puis un troisième juste avant la mi-temps. Il y a eu beaucoup trop d’accidents dans ce match...

Leonardo a expliqué après la rencontre que les décisions de l'arbitre n'avait pas été bonnes. Partagez-vous son avis ?

Il faut séparer les choses et ne pas mettre la faute sur l'arbitre si on a perdu le match. Mais il faut remarquer que les critères de décisions n'ont pas été les mêmes pour chaque équipe. Et je peux comprendre l'énervement de la part des joueurs et de notre directeur sportif. Il faudrait revoir le match pour justement s'apercevoir que que les décisions n'ont pas été prises de la même façon. Mais cela ne signifie pas que l'on a perdu le match à cause de ça mais cela a pu influer.

Il y a des bonnes choses dans l'entente entre Neymar et Messi tout de même...

On a fait de bonnes choses au niveau offensif, de la circulation ou de l'entente entre les joueurs. C’est dommage de ne pas avoir pu mieux gérer dans les autres secteurs de jeu.