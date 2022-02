Comment se fait le choix des tireurs lors de la séance de tirs au but ? Et comment expliquez-vous que des internationaux comme Kimpembe, Danilo ou Kehrer n'aient pas pris leur responsabilité ?La décision des cinq premiers tireurs, nous en avons parlé avant et après c'était plus au feeling par rapport à comment se sentaient les joueurs.





Comment était Xavi Simons après le penalty manqué ? Et comment le réconforter ?Il fait partie des joueurs du PSG et j'ai une confiance absolue dans n'importe quel joueur du PSG. Tout le monde peut manquer un penalty durant la séance de tirs au but. Il est forcément déçu.



Cette élimination peut avoir des conséquences sur la fin de saison du PSGJe ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi.



Pourquoi Kylian Mbappé a débuté sur le banc ?



Les derniers jours de la semaine, il avait une gêne. On avait un accord pour qu'il ne démarre pas le match mais si on avait besoin, il pouvait faire 30 ou 35 minutes.



Qu'avez-vous pensé de la rencontre face à Nice ? Je pense que nous avons été meilleurs que Nice. On aurait dû se créer plus d'occasions et être plus efficace dans les derniers mètres.



Il y a encore une déception quant à l'animation dans le jeu. Partagez-vous cet avis ? Les compétitions sont différentes. On est dans une compétition à élimination directe, donc c'est difficile de trouver du positif. Les autres compétitions sont différentes car tu as un match pour te rattraper. Mais ce soir, on n'a pas fait le nécessaire pour gagner le match. Et ensuite les penaltys, c'est la loterie et on n'a pas eu la chance comme contre Montpellier l'an passé. On doit prendre avec optimisme les deux compétitions qu'il nous reste.