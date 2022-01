Avez-vous des nouvelles de Wijnaldum ?

Pour l'instant on n'a pas de nouvelles particulières. Il s'est tordu la cheville. On verra demain et après-demain par rapport aux examens qu'il passera.

Était-ce la soirée idéale pour mettre des choses en place ?

Oui, je suis satisfait de la soirée. Ce n'était pas facile face à une équipe qui évoluait bas, qui défend bien et qui a comme qualité d'avoir des transitions rapides. On a bien travaillé cette semaine et on espère avoir une autre semaine d'entraînement avec des circonstances qui nous permettront d'avoir le maximum de joueurs.

Le système à trois est-il un système que vous pourriez utiliser durablement pour intégrer Sergio Ramos ?

Oui, c'est une option que l'on peut l'envisager. C'est quelque chose que l'on a fait aujourd'hui et auparavant en cours de match. C'est un système qu'il faut bien animer et travailler. Ce n'est pas seulement mettre des joueurs en place sur le terrain. Ça se travaille.

Que change l'annulation du voyage au Qatar par rapport à votre programme de travail ?

On va avoir le temps de travailler avec tranquillité pendant une semaine. Après, l'équipe avait envie d'être avec nos fans là-bas mais nous aurons la possibilité de travailler plus tranquillement.

Vous avez eu beaucoup d'occasions, auriez-vous souhaité gagner sur un score plus large ?

On aurait aimé gagner avec une différence plus large par rapport aux occasions que l'on s'est procurées. Mais c'est déjà bien de s'être procuré ces occasions. Et les joueurs ont la confiance pour marquer.

L'article continue ci-dessous

Est-ce le genre de prestation qui peut donner de la confiance pour la suite ?

La prestation surtout la deuxième période nous donne de la confiance et permet d'affirmer certains concepts et idées que l'on a travaillés.