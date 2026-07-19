Chaque entraîneur applique ses propres règles. Maurice Steijn a expliqué dans l’émission « De Oranjezomer » pour quelles raisons, en tant qu’entraîneur, il inflige sans hésitation l’amende maximale.

L’assistant arbitre Angelo Boonman, invité samedi soir de l’émission, a expliqué qu’il se mobilisait pour mettre fin aux insultes utilisant le mot « cancer ». Sa femme Angelique et son fils Devano sont tous deux décédés des suites de cette maladie. Avec la fondation « Stop Schelden Met KK », Boonman s’investit sans relâche, aux côtés notamment de Bas Nijhuis, pour réduire l’utilisation de ce terme comme insulte.

« Tout le monde balance le mot “cancer” comme si de rien n’était », constate Boonman, qui explique comment les jeunes, en particulier, l’emploient à tort et à travers. « Notre mission, c’est de leur ouvrir les yeux sur ce qu’ils disent vraiment. Après, si vous décidez quand même d’utiliser ce mot en connaissance de cause, c’est vous qui assumez. »

Steijn a alors pris la parole pour préciser sa position. « J’ai commencé à l’ADO Den Haag et, à La Haye, insulter quelqu’un en parlant de cancer est très courant », a-t-il expliqué. Selon l’entraîneur actuellement sans club, ce phénomène se retrouvait aussi bien dans les tribunes que dans les équipes de jeunes. « Cela m’a énormément dérangé. »

Il s’est ensuite attardé sur l’histoire personnelle et poignante de Boonman. « Tout le monde y est confronté tôt ou tard dans son entourage. Dans le cas d’Angelo, cela s’est même produit deux fois. C’est tout simplement terrible. »

Convaincu, Steijn a donc instauré très tôt une règle sans appel : « Lors de l’un de mes premiers postes, j’ai dit au groupe de joueurs : “Si vous utilisez ce mot, sur le terrain ou dans les vestiaires, et que je l’entends, je vous infligerai l’amende maximale.” Ce genre de chose n’a pas sa place. »

Thomas van Groningen, remplaçant Hélène Hendriks, a alors interrogé Steijn : cette sanction financière a-t-elle déjà été appliquée ? « Non, jamais. C’étaient de jeunes joueurs, mais cela leur a fait prendre conscience qu’ils ne devaient pas employer ce mot », a-t-il conclu.



