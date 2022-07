Mature, précoce, doué… Warren Zaïre-Emery, itinéraire d’un garçon en avance

Le jeune milieu vient de signer son premier contrat professionnel avec Paris et est considéré actuellement comme la plus grande promesse du centre.

Ceux qui ont découvert Warren Zaïre-Emery cette saison ont bien sûr été épatés par ses qualités techniques. Mais aussi par son âge, difficile à déceler tant il a mis ses adversaires dans sa poche, souvent âgés de trois ou quatre ans de plus. Et oui, le garçon a eu 16 ans en mars mais il est vrai que ni son physique ni sa maturité ne le laisse penser.

« C’est un droitier qui joue avec les deux pieds et à une très bonne première touche de balle et c’est l’une de ses forces au milieu de terrain. Il est à l’aise, qu’il soit de dos ou face au jeu ce qui est important en tant que 6/8. C’est un garçon qui a aussi une justesse dans le dosage et la précision de ses passes, détaille un scout d’un grand club européen. Il arrive à trouver des angles de passes difficiles que ça soit en profondeur ou latéralement sur du jeu court, médian ou long. Il a aussi une capacité de finition. et une qualité de frappe en dehors de la surface qui apporte encore un plus offensivement. C’est un joueur très complet et très constant dans l’effort tout au long d’une rencontre. »

D’où vient cette précocité ? Pour le savoir, il faut remonter loin car son parcours est celui d’un garçon toujours en avance. Le natif de Montreuil, qui a grandi entre Aubervilliers et Romainville, obtient sa première licence à 4 ans et très tôt son père constate qu’il a quelques qualités. « J’étais parti à Trappes pour un tournoi avec mon cousin et j’avais ramené Warren, expliquait son père à RMC Sports. Il y a un ballon qui arrive vers moi, et je lui fais une passe de seniors, bien appuyée de 30 mètres. Il nous sort un amorti de la poitrine comme s’il le travaillait tous les jours. Avec mon cousin, on se regarde et on se dit : ''C’est pas mal du tout ça''. »

A 15 ans, il devient indispensable pour les U19 du PSG

En-dehors de ses matches, Warren Zaïre-Emery, entouré par une maman, un papa et trois frères (dont les noms commencent eux aussi par W) accompagne régulièrement le paternel, qui coache une équipe de Seine-Saint-Denis « Je faisais faire des exercices aux joueurs amateurs et parfois quand ils n’y arrivaient pas je demandais à Warren de leur montrer comment il fallait faire. alors qu'il n'avait que 9 ans », nous confiait récemment son paternel.

Arrivé en U9 au PSG, il étonne ceux qui le découvrent et est rapidement surclassé en U11 avec déjà une lecture du jeu et une compréhension des situations bluffante. Pour le podcast scouting, Bafodé Diakité, son ancien entraîneur rappelle l’influence que le gamin avait déjà sur son équipe. « On sentait que paradoxalement, tout devenait contre productif pour l’équipe parce qu’à la perte du ballon, Warren compensait tout, rééquilibrait tout et les autres autour faisaient moins d’effort. J’ai rappelé aux autres joueurs que Warren n’était pas le pompier de service. »

Cette saison, le milieu de terrain a connu, encore une fois un surclassement, en jouant directement avec les U19 entraîné par Zoumana Camara. Aux côtés d’Ayman Kari, Zaïre-Emery a à nouveau joué l’homme à tout faire. Contre le FC Bruges, alors que le PSG jouait sa qualification en huitième de finale de la Youth League, il débute sur le banc.

Entré à la 55e minute, alors que son équipe est menée 2-0 et réduite à dix, il multiplie les efforts pour assumer les tâches défensives, les remontées de balle et être présent aux abords de la surface adverse. Résultat : 1 but, 1 passe décisive et victoire de Paris sur le fil (3-2).

Il a été signifié à ses représentants qu'il avait le niveau pour évoluer en L1

L’ascension ne s’est pas arrêtée là. Représenté par Jorge Mendes depuis le mois d’octobre, le jeune homme vient de signer son premier contrat professionnel et a repris l’entraînement avec l’équipe première. Pour l’instant, le futur néo-pro fait quotidiennement des allers-retours entre le domicile parental en Seine-Saint-Denis et le camp des Loges. Mais dès que le centre rouvrira ses portes, il retrouvera sa chambre. Pas de risque d’être en retard.

La semaine passée, Warren Zaïre-Emery a d’abord repris en salle durant les trois premiers jours à cause d’une tendinite puis avec le ballon et ses coéquipiers ensuite. Ce rendez-vous, il l’avait préparé durant ses vacances, emmenant dans ses valises un préparateur physique. « Je connais pas mal de jeunes joueurs et à son âge, je n’en ai jamais vu d’aussi sérieux en dehors du terrain. Déjà, il a reçu une bonne éducation et c’est un vrai bosseur avec une hygiène de vie impeccable et qui est très à cheval sur ses temps de repos », explique un de ses proches.

L'article continue ci-dessous

La préparation du PSG indiquera quelle place prendra le milieu de terrain au sein de l’effectif parisien. Durant les discussions pour la signature de son contrat, aucun temps de jeu ne lui a été garanti, mais il a bien été signifié à ses représentants que la suite de sa carrière passait désormais par la case professionnelle et qu’il avait le niveau pour évoluer en Ligue 1.

À l’occasion de ses premiers pas avec le nouveau staff, Zaïre-Emery a eu le droit aux compliments d’un des membres de la garde rapprochée de Christophe Galtier pour sa saison et son titre de champion d’Europe avec l’équipe de France U18. Un tournoi dont il a été la révélation. Comme cette année en L1 ?