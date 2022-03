Parti en MLS pour jouer sous les couleurs de l'Inter Miami, Blaise Matudi a dans la foulée perdu sa place au sein de l'équipe de France. Pas un regret pour l'ancien du PSG ou de la Juve.

"J'ai réalisé mon rêve en jouant des matchs importants"

La dernière sélection de Blaise Matuidi remonte à octobre 2019, lors d'un match nul contre la Turquie. Et pourrait bien rester à la dernière, alors que le milieu de terrain venait alors de prendre la direction des Etats-Unis et de l'Inter Miami.

"Si l’équipe de France me manque ? Non, assure l'intéressé dans un entretien pour la Gazetta dello Sport. J’ai réalisé mon rêve en jouant des matches importants, en gagnant un Mondial. En signant aux Etats-Unis, je savais qu’il existait le risque de ne plus être convoqué."

Avec les éclosions de nombreux joueurs comme Tchouaméni, Guendouzi ou le retour d'Adrien Rabiot, la concurrence est féroce chez les Bleus dans un milieu de terrain qui compte bien sûr également Paul Pogba et N'Golo Kanté.

"Je ne me vois pas sur un terrain à 37-40 ans comme Chiellini et Buffon"

Matuidi, lui, est désormais à la recherche d'un club, alors qu'il a été libéré ces dernières semaines par l'Inter Miami, qui ne comptait pas sur lui pour la saison de MLS à venir.

"Pour l’instant, j’ai accepté le rôle d’ambassadeur du club, qui me plaît beaucoup, et je continue à me maintenir en forme", précise-t-il.

"Mais je ne sais pas si je vais m’arrêter. Je regarde autour de moi, mais sans anxiété. Je ne me vois certainement pas sur le terrain à 37-40 ans comme Giorgio (Chiellini) et Gigi (Buffon)."