Matthijs de Ligt sort de son silence au sujet de sa nouvelle histoire d’amour : « D’ordinaire, je ne ressens pas le besoin de réagir, mais… »

Matthijs de Ligt a réagi aux rumeurs concernant sa prétendue nouvelle petite amie. Le défenseur, qui compte 52 sélections en équipe nationale des Pays-Bas, a récemment été aperçu à Ibiza en train d’embrasser le mannequin Amber Yuusef.

Le défenseur, qui formait depuis plusieurs années un couple avec Annekee Molenaar (fille de l’ex-Ajacide Keje Molenaar), s’était marié juste avant l’Euro 2024. Selon des rumeurs en ligne, leur relation se serait détériorée l’an dernier.

La rupture a été officialisée cette semaine par la diffusion de clichés. Le média people RealityFBI a ainsi publié des images capturant De Ligt et Yuusef en train de s’embrasser dans un beach club d’Ibiza.

Quelques jours plus tard, le même compte a diffusé une mise à jour surprenante : un abonné a transmis une conversation dans laquelle Yuusef affirmerait ne pas être amoureuse du joueur, mais de son argent.

Les captures d’écran de cet échange ont ensuite été soumises au joueur par le compte. Contrairement aux attentes, le défenseur a choisi de répondre.

« D’habitude, je ne ressens pas le besoin de réagir, mais cette fois, oui », a déclaré De Ligt. « Aujourd’hui, on sait que tout peut être truqué, et c’est le cas de cette capture d’écran. »

Il confirme néanmoins qu’ils sont en couple : « Amber et moi apprenons à mieux nous connaître et nous aimerions le faire en toute intimité », déclare le défenseur, forfait pour la Coupe du monde en raison d’une lombalgie persistante.