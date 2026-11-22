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Mauricio Pochettino connaît des débuts cauchemardesques à la tête de Manchester United. En moins de dix minutes, son équipe se retrouve menée face à Liverpool après l’expulsion de Leny Yoro.

Pourtant, c’est Matthijs de Ligt qui concentre les critiques. Pochettino lui a accordé sa confiance, mais le Néerlandais passe complètement à côté de son match. De Ligt a notamment été loin d’être à son avantage sur l’action qui a conduit au carton rouge de Yoro.

L’international néerlandais aux 52 sélections pensait pouvoir laisser filer un long ballon jusqu’au gardien Senne Lammens, mais il a complètement mal jugé la situation. Alexander Isak a ainsi récupéré le ballon et semblait pouvoir filer seul vers le but.

Il n’en a toutefois rien été : Yoro a renversé l’attaquant de Liverpool. L’arbitre Sam Barrott n’a eu d’autre choix que de lui infliger un carton rouge. La frustration de Yoro envers De Ligt était donc grande.

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Dans les médias anglais aussi, c’est surtout De Ligt qui essuie de sévères critiques. « Comme Ten Hag l’a dit un jour : faites vos devoirs. Le fait que Carrick ait titularisé Ayden Heaven plutôt que Matthijs de Ligt en disait plus sur De Ligt que sur Carrick », écrit Samuel Luckhurst du Manchester Evening News.

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« Carton rouge pour Leny Yoro, qui a percuté maladroitement Alexander Isak par-derrière alors que l’attaquant de Liverpool était complètement démarqué », estime Ben Jacobs de talkSPORT. « Une action vraiment mauvaise et brouillonne de Matthijs de Ligt juste avant. »

Aux Pays-Bas aussi, la prestation de De Ligt suscite l’incrédulité. « Matthijs de Ligt défend comme s’il jouait en Sunday League », écrit Joost Blaauwhof, journaliste de Voetbal International.

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La soirée s’annonce donc particulièrement pénible pour Manchester United, déjà mené 2-0 à Anfield après moins d’un quart d’heure. Dominik Szoboszlai et Florian Wirtz ont inscrit ces buts rapides. United doit donc encore jouer plus de 80 minutes à dix.

Manchester United semble se diriger vers un nouveau match sans le moindre point pris. L’équipe occupe actuellement la dix-neuvième place de Premier League.