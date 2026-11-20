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L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, a détaillé ses efforts infructueux pour empêcher Bruno Guimaraes de rejoindre Arsenal lors du mercato estival. Le milieu brésilien a été transféré dans le nord de Londres en août pour 75 millions de livres sterling, mettant fin à quatre années fructueuses à St James’ Park.

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Trois jours contre la montre en Espagne

Lorsque Jaissle a succédé à Eddie Howe le 5 août, l’entraîneur allemand a immédiatement dû faire face à une crise majeure lors du stage de préparation de Newcastle à La Manga, dans le sud de l’Espagne.

Jaissle s’est entretenu à l’hôtel avec le capitaine de 29 ans pour tenter de le convaincre de rester dans le Tyneside, mais il n’avait que trois jours avant que Guimaraes ne s’envole pour Londres le 8 août afin de rejoindre les champions de Mikel Arteta .

Jaissle reconnaît qu’il ne pouvait plus rien faire

Lors de la conférence de presse de jeudi précédant leurs retrouvailles samedi, rapportée par Chronicle Live, Jaissle a reconnu que son intervention était arrivée trop tard. « Je n’ai rencontré Bruno que brièvement, mais la décision était déjà prise. J’ai fait de mon mieux pour le convaincre, mais il avait pris sa décision », a-t-il déclaré.

Revenant sur leur rencontre en Espagne, Jaissle a ajouté : « Nous comptions sur lui comme leader la saison dernière. J’ai simplement essayé de lui expliquer le rôle qu’il aurait eu chez nous. »

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Bien qu’il ait été prévenu qu’un accord était proche, il a défendu sa démarche : « La décision était déjà prise, il me l’a dit. J’avais reçu l’information auparavant, j’avais été prévenu. C’est quand même mon travail de faire de mon mieux et, au moins, je peux me regarder dans le miroir et me dire que j’ai essayé. »

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Un exode estival remodèle Newcastle après les turbulences de la Coupe du monde

Le départ de Guimaraes a été le plus marquant d’un douloureux remaniement estival dans le Tyneside, aux côtés de l’arrivée de Sandro Tonali à Tottenham et du transfert d’Anthony Gordon à Barcelone. Dan Burn a depuis repris le brassard porté par Guimaraes lors de ses deux dernières saisons.

S’exprimant auprès d’ESPN, le milieu de terrain a révélé que les turbulences qui ont suivi la Coupe du monde avaient pesé sur son choix : « Je pense que j’ai été l’un des joueurs les plus aimés pendant mon passage là-bas. C’était donc une décision difficile, mais, au fond de moi, je sentais que j’avais besoin d’un nouveau défi. Après presque cinq ans à Newcastle, je pense que les défis me motivent et j’en voulais un nouveau. Mais, pour être tout à fait honnête, la décision n’a pas été facile à prendre. J’ai dû y réfléchir longuement à l’époque. C’était aussi très difficile. C’était juste après la Coupe du monde, une période très mouvementée, donc cela a été difficile pour moi à bien des égards. Mais, au bout du compte, j’ai choisi de partir. Je suis heureux ici ; je commence aussi mon parcours ici. »

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Les champions mettent Newcastle à l’épreuve samedi soir

Guimaraes revient à St James’ Park samedi soir avec Arsenal, leader du classement et vainqueur de neuf de ses 10 matches de championnat. Newcastle, douzième, fait face à un sérieux défi, mais Jaissle compte sur le professionnalisme de son effectif : « Ce n’est pas le premier match où l’on affronte un ancien coéquipier. Ils sont suffisamment professionnels pour se concentrer sur ce qu’ils doivent faire.. Après, ils pourront redevenir amis », a-t-il déclaré.

Jaissle compte sur le public à domicile pour créer la surprise : « Affronter les champions est une motivation suffisante. Nous jouons à domicile devant nos supporters ; ils peuvent être notre douzième homme. Les supporters peuvent nous donner énormément de force et de soutien. C’est une belle occasion, un grand défi. »