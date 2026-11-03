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L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, a fustigé son effectif, qui n’a pas été à la hauteur, laissant entendre que ses joueurs avaient abandonné ses consignes tactiques lors de leur défaite démoralisante 1-0 contre Everton. L’ambiance s’est tendue à St James’ Park alors que Newcastle peinait à se créer des occasions, provoquant une bronca dans les tribunes.

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Les consignes tactiques ignorées à St James' Park

La tension est à son comble à Newcastle après que Jaissle a laissé entendre que ses joueurs n'en avaient fait qu'à leur tête lors d'une piètre défaite à domicile contre Everton. Malgré une semaine de préparation intensive à l'entraînement, Newcastle a livré une prestation apathique, au point que son entraîneur s'est demandé pourquoi ses consignes tactiques avaient été abandonnées dès le coup d'envoi.

Jaissle a fait part de son incompréhension face à une équipe qui a largement recouru à de longs ballons sans objectif précis, plutôt qu'au jeu structuré et vertical qu'il avait travaillé à mettre en place. « Les longs ballons ne faisaient pas partie du plan. C'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Nous manquons de confiance ; pour en sortir, nous devons rester unis. Nous devons apprendre vite et progresser dans la bonne direction. La prochaine étape consiste maintenant à analyser clairement et en profondeur ce qui s'est passé, et à nous demander pourquoi nous n'avons pas pu commencer le match comme nous l'avions prévu », a expliqué l'entraîneur allemand, cité par Chronicle Live.

Osula isolé, faute de bons ballons

Le jeune attaquant William Osula a été l'une des principales victimes du jeu décousu de Newcastle. Il s'est retrouvé complètement isolé, le milieu de terrain ne parvenant pas à construire le jeu entre les lignes et préférant envoyer de longs ballons approximatifs, facilement maîtrisés par la défense d'Everton. Jaissle a reconnu que les ballons adressés à son attaquant de pointe étaient loin de répondre aux exigences de ce niveau de compétition.

« Nous n'avons pas réussi à le mettre en situation. Nous devons franchir les premières lignes tout en gardant un équilibre clair dans notre façon de jouer. Se contenter de longs ballons, ce n'est certainement pas ce qu'il (Osula) préfère. Et ce n'était pas le plan ; il faut le dire clairement », a déclaré Jaissle.

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La colère des supporters face à une série qui se poursuit

Cette défaite est la deuxième consécutive à domicile pour Newcastle, une tendance qui suscite une vive inquiétude dans le Tyneside. La frustration s'est même manifestée lors du tour de remerciement après le match, accueilli par de nouvelles marques de colère de la part des spectateurs encore présents. Jaissle a reconnu être pleinement conscient de l'atmosphère délétère qui s'installe dans le stade, alors que l'équipe ne parvient pas à reproduire en match ce qu'elle montre à l'entraînement.

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« J'étais conscient de la colère. Il y a beaucoup de frustration, beaucoup de déception, parce que nous n'avons pas réussi à reproduire ce que nous avions vu pendant la semaine. L'équipe s'entraînait à un niveau élevé, mais dès que l'arbitre a donné le coup d'envoi, on n'en a presque rien vu. C'est difficile à comprendre. Bien sûr, les supporters sont frustrés, comme nous. Malheureusement, nous n'avons pas répondu présent. En réalité, sur l'ensemble des 90 minutes, ce n'était ni notre jeu ni notre façon de jouer. Cela nous frustre et nous déçoit beaucoup. Si vous n'êtes pas à la hauteur quand cela compte, vous ne méritez pas de gagner. Nous n'avons pas été assez audacieux avec le ballon et nous avons joué trop de longs ballons », a confié l'entraîneur.

Des inquiétudes sur la fragilité mentale

La perte soudaine de repères et de confiance de Newcastle est une source majeure d'inquiétude pour un entraîneur qui avait initialement promis un jeu entreprenant et vertical. Alors que les performances stagnent et que la confiance est au plus bas, Jaissle doit relever le difficile défi de renouer le dialogue avec un vestiaire divisé, qui semble complètement perdu sous le regard exigeant des supporters de Newcastle.

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« Nous devons les encourager et leur montrer qu'ils en sont capables, qu'ils ont le potentiel pour jouer de cette manière. Nous aurions dû créer encore plus d'occasions. Ce n'était pas assez bien. Encaisser un but comme celui-là n'était pas acceptable non plus. C'est presque une spirale négative. Je ne suis pas satisfait de la décision de l'arbitre. Pour moi, il y a clairement faute sur Fabian Schar. C'est une période difficile. Nous savons aussi que nous ne pouvons la surmonter qu'en restant unis », a conclu Jaissle.