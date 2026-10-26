Matthias Jaissle dévoile la vérité crue assénée à la mi-temps qui a enfin mis fin à la triste série de défaites de Newcastle

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Matthias Jaissle a reconnu que son équipe de Newcastle United avait dû surmonter un important blocage psychologique avant de s’imposer 2-0 face à Crystal Palace. Newcastle avait peiné à imposer son jeu lors d’un début de match fermé à Selhurst Park, avant qu’un réajustement tactique ne change la donne.

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Jaissle pointe le frein à main serré

L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, a dévoilé les consignes directes données à la mi-temps qui ont aidé son équipe à s’imposer 2-0 face à Crystal Palace dimanche. Newcastle abordait cette rencontre après une série de défaites frustrantes, et la pression commençait à monter sur le technicien allemand, en quête d’une solution pour relancer son attaque en difficulté. Les buts de William Osula et Harvey Barnes ont finalement scellé la victoire dans le sud de Londres et permis à Newcastle de grimper à la septième place de Premier League.

Ce résultat est historique pour le club de Tyneside : il s’agit de sa première victoire à Selhurst Park depuis six ans. Après le match, Jaissle a reconnu avoir dû pousser ses joueurs à faire preuve de plus d’audace à la pause. « En première période, nous n’étions pas mauvais sans ballon, mais nous n’avions pas un état d’esprit offensif. Nous jouions avec le frein à main serré. En seconde période, nous avons bougé et nous avons mérité de gagner », a déclaré l’ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg, selon des propos rapportés par Chronicle Live.

Le retour gagnant de Dedic

Si les buteurs retiendront l’attention, la prestation d’Amar Dedic est sans doute l’enseignement tactique le plus important pour Jaissle. L’international bosnien, récemment écarté des terrains par une blessure, a retrouvé sa place de titulaire au poste d’arrière droit et a rappelé le joueur qui avait dominé les premières semaines de la saison. Il a été très impliqué sur les deux buts, délivrant notamment la passe décisive à Barnes pour doubler la mise.

Jaissle s’est empressé de saluer l’apport de ce défenseur offensif, soulignant que son absence s’était fait cruellement sentir lors de la récente baisse de résultats de l’équipe. « Il nous a manqué. Compte tenu de sa blessure, il va de mieux en mieux. Nous avons vu à quel point son apport est important. Il nous aide beaucoup dans notre façon de jouer », a souligné Jaissle.

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Jaissle réclame de l’unité après le soulagement à Selhurst Park

L’ambiance dans le vestiaire de Newcastle aurait été électrique après le coup de sifflet final, les joueurs célébrant un résultat qui met fin aux discussions sur une éventuelle crise. Jaissle a insisté sur l’importance de l’unité au sein du groupe, estimant que la réussite de l’équipe dépendra de sa capacité à maintenir l’intensité affichée après la pause à Selhurst Park.

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« La première période a été difficile. Notre intensité n’a pas été récompensée. En seconde période, c’était bien mieux. Si nous restons tous unis, cette aventure peut être couronnée de succès », a ajouté l’entraîneur allemand.

Prendre de l’élan avant les fêtes

Newcastle se concentre désormais entièrement sur une double confrontation à fort enjeu contre Everton, avec des rencontres décisives prévues en Carabao Cup et en Premier League. Ces deux déplacements exigeants dans le Merseyside devraient mettre à rude épreuve le récent regain de forme de Newcastle et offrir à Jaissle une occasion de bâtir une série de victoires avant le début du calendrier hivernal chargé et des fêtes de Noël.