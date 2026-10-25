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L’entraîneur de Newcastle United, Matthias Jaissle, a reçu une importante marque de confiance de la part des propriétaires du club alors qu’il traverse des débuts difficiles à St James’ Park. Malgré les récents revers sur le terrain, le technicien allemand reste au cœur du projet à long terme défini par le Public Investment Fund.

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Un front uni à St James' Park

Jaissle a reçu l’assurance qu’il bénéficierait de tout le soutien nécessaire pour traverser la première phase, difficile, de son mandat à Newcastle. Alors que des représentants du PIF étaient présents dans le Tyneside cette semaine, l’entraîneur a ressenti une véritable unité au sein de la direction du club. Cette présence n’a rien d’inhabituel, les propriétaires suivant de près les affaires du club, mais elle est arrivée à point nommé après la courte défaite 1-0 contre Aston Villa.

L’entraîneur allemand a eu des échanges constructifs avec des responsables du club pour faire le point sur la trajectoire actuelle de l’équipe. Malgré quelques tensions initiales et des résultats irréguliers, le directeur sportif Ross Wilson et le directeur général David Hopkinson continuent de soutenir fermement l’entraîneur qu’ils ont nommé. Les dirigeants savent que l’adoption d’une nouvelle identité tactique prend du temps. En coulisses, le mot d’ordre est donc la patience, alors que le club vise un retour aux places de Premier League donnant accès aux compétitions européennes les plus prestigieuses.

Les attentes en interne avaient été tempérées dès le départ, la direction reconnaissant qu’une période d’adaptation était inévitable. Au sein du club, la conviction est partagée que les performances s’amélioreront une fois les cadres de l’effectif pleinement remis en forme et les joueurs complètement habitués aux exigences précises de Jaissle. À l’approche du prochain match contre Crystal Palace, l’accent reste mis sur le projet à long terme plutôt que sur les variations de forme à court terme.

Poser les bases tactiques

Face aux médias avant le déplacement à Londres, Jaissle a parlé franchement du travail qu’il reste à accomplir à l’entraînement. L’ancien entraîneur du Red Bull Salzbourg a souligné que, si l’équipe dispose encore d’un potentiel considérable à exploiter, elle a aussi beaucoup de chemin à parcourir. Il a reconnu qu’un écart notable restait à combler, sans vouloir chiffrer les progrès réalisés. « Nous avons encore beaucoup de potentiel, c’est certain. Je ne veux pas donner de pourcentage maintenant, mais il reste un écart assez important à combler », a déclaré Jaissle, cité par Chronicle Live.

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« Cela fait encore partie du processus, et c’est quelque chose que j’ai dit il y a quelques jours à certains décideurs du club : parfois, à l’entraînement avec le groupe, nous avons encore l’impression d’être en présaison. Nous avons enfin presque tous les joueurs sur le terrain, ce qui n’était pas possible ces dernières semaines. Nous sommes donc encore en train de mettre en place les bases de notre façon de jouer. Cela prend du temps, c’est un processus. Le point positif, je pense, c’est que tout le monde au club est réaliste et le voit.

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Transparence et style de leadership

Jaissle s’est montré serein lors de son dernier rendez-vous avec la presse, auquel assistait Jacobo Solis, responsable des investissements directs internationaux du PIF. La présence d’un responsable de ce rang a été interprétée comme un signe clair de solidarité. L’entraîneur a souligné que la relation entre le staff technique et la direction repose sur une communication ouverte et une vision commune de l’avenir de Newcastle.

« Le point positif, c’est qu’ils sont sur la même longueur d’onde que nous, au sein du staff technique. Je l’ai déjà dit : nous sommes tous dans le même bateau, nous faisons preuve de transparence. C’est mon style de leadership. Il ne s’agit pas seulement de parler : je pense que diriger, c’est aussi écouter. Et quand nous sortons d’ici pour y aller ensemble, en équipe, ou quand nous entrons sur le terrain, nous devons être engagés et avancer dans la même direction. C’est le cas, et j’en suis fier », a ajouté Jaissle.

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Cap sur les succès à venir

L’entraîneur compte sur le travail fourni par ses joueurs loin des regards pour qu’il se traduise, à terme, par des points au classement. Il reste convaincu que l’état d’esprit actuel à l’entraînement donnera au club les bases nécessaires pour remonter au classement. En restant uni, Newcastle espère faire abstraction du bruit extérieur qui accompagne souvent une période de transition dans l’élite.

« Voir cela, voir cet engagement, voir cette éthique de travail pendant les séances d’entraînement et tout au long de la semaine, ce sont autant d’éléments qui, espérons-le, mènent au succès », a déclaré l’homme