Lorsque Jürgen Klopp a quitté la pelouse du stade de Thessalonique hier dimanche en soirée, il savait parfaitement que l'enthousiasme ayant accompagné sa nomination au poste de sélectionneur de l'Allemagne ne s'était pas encore traduit par des résultats sur le terrain.

Une seule victoire lors des quatre premiers matchs internationaux ne répond pas aux attentes qu'un peuple tout entier a placées en lui.

Les supporters de la Mannschaft espéraient un effet immédiat et magique lorsque l'ancien entraîneur adoré de Liverpool et du Borussia Dortmund a pris les rênes en juillet dernier, succédant à Julian Nagelsmann après une nouvelle élimination décevante en Coupe du monde, mais la réalité s'est avérée plus complexe.

Des statistiques indignes de l'Allemagne

À l'exception de l'unique victoire 2-0 face à la Serbie la semaine dernière, les résultats ont été décevants : une défaite à domicile contre la Grèce, puis un match nul vierge 0-0 dimanche, et auparavant un nul 1-1 face aux Pays-Bas dans le groupe 2 de la Ligue des nations.

Un bilan qui place l'Allemagne à la troisième place avec seulement 5 points, tandis que les Pays-Bas et la Grèce dominent le classement avec 8 points chacun, selon « Reuters ».

La légende du football allemand Lothar Matthäus, capitaine de la sélection championne du monde en 1990, a commenté : « Dans l'ensemble, il était clair que de nombreux aspects de leur jeu n'étaient pas encore totalement harmonieux. »

Et d'ajouter : « Il était évident que les jeunes joueurs avaient apprécié l'expérience. Malheureusement, les points que nous avons récoltés n'ont pas été à la hauteur attendue, nous ne pouvons pas être satisfaits du bilan de points. »

Klopp voit ce que les autres ne voient pas

Malgré cela, la sélection allemande a semblé plus féroce et plus unie que ces dernières années, les observateurs ayant par moments entrevu le style offensif et rapide habituel de Klopp.

C'est sur cela que Klopp, âgé de 59 ans, s'est appuyé pour défendre son équipe, déclarant après le dernier match de cette série de quatre rencontres ce mois-ci : « Je suis très satisfait, car je sais d'où nous venons. Je n'aurais pas cru que nous proposerions une première mi-temps d'un tel niveau après une seule semaine. Les joueurs ont livré une prestation remarquable ; leurs déplacements et leur positionnement étaient excellents. »

Et d'ajouter : « Je suis très admiratif de l'équipe et de la manière dont nous avons joué. Tout le monde a fourni un gros effort au cours des deux dernières semaines et a prouvé qu'il méritait sa sélection. Lorsque nous défendons collectivement de cette façon, les joueurs peuvent proposer un football magnifique. »

Klopp avait suscité la surprise de beaucoup et reçu de larges éloges lorsqu'il avait annoncé une liste de 44 joueurs pour les quatre matchs, répartis en deux groupes distincts de 22 joueurs chacun, et convoqué 16 nouveaux joueurs dans sa quête de restaurer la réputation du quadruple champion du monde.

Le défenseur Philipp Trö et l'ailier Derry Scherhant figuraient parmi les nouveaux venus ayant livré une prestation solide pour leurs débuts.

Mission : sauver la réputation

Klopp est conscient que sa mission n'est plus seulement de construire une équipe, mais de sauver le parcours de qualification. Après la défaite surprise face au Paraguay en seizièmes de finale de la Coupe du monde en juin dernier sous la direction de Nagelsmann, troisième échec précoce après les éliminations au premier tour en 2018 et 2022, les supporters n'ont plus de patience pour de nouveaux revers, sachant que le dernier sacre des Allemands remonte à 2014.

Décrocher des victoires est devenu une nécessité impérieuse lorsque la sélection allemande se rendra en Serbie le 13 novembre, avant de recevoir les Pays-Bas trois jours plus tard, si elle veut rester dans la course à l'une des deux premières places qualificatives.







