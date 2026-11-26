Partager Suivez GOAL sur Google

La polémique enfle depuis peu en Allemagne autour de la vie privée de Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, après des informations faisant état de sa séparation avec son épouse, Anika Bissel.

Publicité

Cette séparation est intervenue trois mois seulement après la naissance de leur deuxième enfant, alors que Neuer a été vu lors d'un voyage au Brésil en compagnie de sa kinésithérapeute, âgée de 23 ans. Les épouses de ses coéquipiers Joshua Kimmich et Konrad Laimer ont, elles aussi, réagi de manière remarquée à des publications consacrées à l'affaire.

Âgé de 40 ans, Neuer est actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au pied droit, contractée lors du match face à Mayence en Bundesliga.

À lire aussi

Après sa séparation d'avec sa femme : la vérité révélée sur la mystérieuse jeune femme dans la vie de Neuer

Le Bayern Munich a annoncé que son gardien souffrait d'une déchirure partielle d'un tendon du pied, ce qui le privera de compétition jusqu'à la fin de l'année.

Publicité Publicité

Mais ces derniers jours, le gardien allemand a fait la une de la presse en raison de sa vie sentimentale. Selon le journal « Bild », il s'est séparé d'Anika, de 14 ans sa cadette, après une relation d'environ six ans et un mariage célébré en novembre 2023.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

D'après les informations parues, Anika a donné naissance à leur deuxième enfant fin août, et Neuer lui aurait fait part de son intention de mettre fin au mariage quelques jours seulement après l'accouchement. D'autres sources affirment en revanche que la séparation a eu lieu début octobre et que le gardien a quitté le domicile conjugal.

Les spéculations se sont intensifiées lorsque Neuer s'est rendu au Brésil, en pleine convalescence, avec sa kinésithérapeute, que « Bild » décrit comme très proche de lui depuis plusieurs mois.

Publicité

Le quotidien évoque également un séjour commun en Sicile fin septembre, avant leur départ pour le Brésil le 15 novembre. Ni Neuer ni la jeune femme n'ont confirmé la nature de leur relation.

Lothar Matthäus, ancien capitaine de la sélection allemande et champion du monde 1990, s'est penché sur l'affaire dans son émission « Lothar Takes Off », estimant que le moment choisi pour cette séparation était très mal venu.

Publicité

« C'est une situation regrettable pour Manuel, mais chacun doit mener sa vie privée comme il l'entend. De toute évidence, ce qui s'est passé ces dernières semaines n'est pas bon pour l'image de Manuel. Il a pris cette décision, mais je pense que ce n'était pas le meilleur moment », a déclaré Matthäus.

De son côté, Anika a republié sur son compte TikTok des vidéos contenant des messages dénonçant l'infidélité pendant la grossesse, parmi lesquels : « Tromper une femme enceinte, c'est un tout autre niveau de cruauté. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix égoïste, cruel et irrespectueux. »

Publicité

L'un des messages affirmait également : « En tant que mère de ton enfant, je ne te pardonnerai jamais d'avoir choisi une autre fille plutôt que nous. » Anika a ensuite supprimé ces republications.

Les réactions se sont étendues à une vidéo publiée par la conseillère conjugale allemande Ruth Marquardt, dans laquelle elle dénonçait une situation que, selon elle, connaissent de nombreuses femmes ayant élevé seules leurs enfants, en faisant référence au cas de Neuer.

Publicité

La vidéo a été aimée par Lina Kimmich, épouse de Joshua Kimmich, et Ines-Sarah Laimer, épouse de Konrad Laimer, ainsi que par Nina Weiss, ancienne compagne de Neuer.

Commentant la réaction des épouses des deux joueurs du Bayern, Matthäus a déclaré comprendre qu'elles aient aimé la vidéo, car elles sont à même de mesurer la difficulté d'une situation qui ne joue pas en faveur d'Anika Neuer.