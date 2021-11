Matteo Guendouzi : "Avec les Bleus, je veux m'inscrire dans la durée"

Ça fait maintenant plusieurs rassemblements que vous êtes là sans avoir de temps de jeu. Espérez-vous connaître votre première sélection avec les Bleus durant ce rassemblement ?

Ça fait pas mal de rassemblements que j'ai pu faire depuis que je suis en club avec Arsenal. J’espère commencer mes premières minutes avec l’équipe de France parce que c'est un rêve de gamin. J’ai travaillé dur pour y être dans le groupe et c’est déjà une immense fierté d’y être. J’espère avoir mes premières minutes et je suis prêt pour ça.

Vous êtes encore un jeune joueur en équipe de France, est-ce que c'est facile de rester naturel à l’entraînement ?

Non, je reste naturel. C'est comme ça que je me comporte que ça soit à Lorient ou à Arsenal. Je reste moi-même, sinon ça va modifier mon football.

As-tu l’impression que depuis que tu es à l’OM, le public français t'identifie mieux ?

Je pense que oui. L'OM est le plus grand club français et c’est un club qui est très suivi à l’étranger. Depuis que je joue à l’OM, je sens ma notoriété, en France, grimper.

Sentez-vous une pression cette semaine par rapport à l’objectif de samedi, qui est la validation du ticket pour la Coupe du monde au Qatar ?

Non, je ne pense pas qu’il y ait de la pression. Tout le monde est serein et sait ce qu'il a à faire : si on gagne ce match-là, on sera à la Coupe du monde au Qatar. Il n’y a pas de pression particulière.

As-tu conscience que tu peux être un joueur clivant ?

Oui, j'en prends conscience. Je le sais et ça ne me dérange pas du tout. Chacun a son avis sur un joueur de foot. Beaucoup de personnes peuvent dire du bien de moi, comme beaucoup de personnes peuvent dire du mal. Je reste concentré sur ce que j’ai à faire et le plus important c'est que le peuple marseillais m'ait adopté.

Le forfait de Paul Pogba donne plus de possibilités de jouer samedi. Comment te vendrais-tu pour démarrer samedi ?

Ce sont les choix du coach et c’est lui qui a la main sur ça. Si je suis là c'est que je travaille pour ça et que je le mérite. Le coach prend ses décisions, il y a de très bons joueurs qui sont au milieu de terrain, il y a une concurrence très saine. En tout cas, je suis prêt pour démarrer ou entrer en jeu.

Karim Benzema mérite-t-il d’avoir le Ballon d’or ?

Oui, car c’est un joueur exceptionnel. Depuis plusieurs années, ce qu’il fait avec le Real Madrid c’est vraiment magnifique. Même son retour en équipe de France apporte beaucoup à l’équipe, il a marqué des buts importants pour nous.

Comment voyez-vous votre place et votre évolution en équipe de France ?

C'est une immense fierté d'y être parce que je sais qu’il y a de très grands milieux de terrain français qui y jouent. Je suis à côté des meilleurs milieux de terrain du monde. Donc, forcément, j’apprends et je progresse. Ce que j’espère c’est de m’inscrire dans la durée. De faire le plus de sélection possible, de jouer et de gagner des trophées avec la sélection, c’est quelque chose qui m’importe beaucoup.

Ça fait peu de temps que tu es arrivé à Marseille, as-tu la volonté de t’y inscrire dans la durée ? Ou cela dépendra-t-il d’une éventuelle qualification en Ligue des champions ?

Aujourd’hui, je suis en prêt et toujours lié par mon contrat à Arsenal. Mais je suis totalement focus sur ce que je dois faire avec l’Olympique de Marseille. Et oui, c'est un club avec lequel je veux me projeter dans le futur et je veux m’inscrire dans la durée. Ce sont des discussions que j’avais déjà eues avec le club avant de signer et je me sens très à l’aise là-bas. Et c’est pour ça que je veux continuer à prendre du plaisir à l’Olympique de Marseille.