Matteo Dams affronte son ancien club, le PSV, dans une situation sans issue : voici ce qui se passe

Dans une semaine exactement, Matteo Dams affrontera son ancien amour, le PSV, avec le Club Bruges en Ligue des champions. Mais il est peu probable que l’arrière gauche joue au Philips Stadion, selon Het Nieuwsblad. À ce jour, le joueur de 22 ans n’a disputé qu’une seule minute officielle avec le champion de Belgique en titre.

Dams a rejoint le centre de formation du PSV à huit ans et a fait ses débuts en équipe première à vingt ans. Le défenseur belge a été sacré champion des Pays-Bas et a disputé six rencontres de Ligue des champions au second semestre 2024, notamment contre la Juventus et le Paris Saint-Germain.

Alors que Dams s’apprêtait à signer un nouveau contrat avec le PSV, Al-Ahli a formulé une offre étonnamment élevée, d’environ neuf millions d’euros. Séduits par les conditions financières, le PSV et Dams ont accepté.

En Arabie saoudite, Dams a notamment remporté la Ligue des champions de l’AFC, mais la limite imposée aux joueurs étrangers ne lui a pas vraiment permis de s’imposer durablement. L’été dernier, Dams a privilégié l’aspect sportif et signé jusqu’à la mi-2030 au stade Jan-Breydel.

Le Club Bruges a vu en Dams le successeur de Bjorn Meijer, parti de Belgique pour tenter une aventure italienne à la Sampdoria. Dams correspondait au profil recherché : un jeune joueur à fort potentiel, appelé surtout à suppléer Joaquin Seys, le premier choix, mais capable aussi d’être utilisé immédiatement.

Pour l’instant, l’entraîneur Ivan Leko ne semble toutefois pas convaincu par Dams. Lors des trois premiers matches de la saison, celui-ci ne figurait même pas dans le groupe de Leko. À la quatrième journée de la Jupiler Pro League, l’entraîneur lui a permis pour la première fois d’espérer faire ses débuts dans le championnat de son pays. Dams est cependant resté sur le banc, comme lors des deux rencontres suivantes.

Dams, qui n’était pas non plus entré en jeu en Ligue des champions ni en Croky Cup, a finalement fait ses débuts en Pro League le week-end dernier. Face à Saint-Trond, Seys a dû quitter le terrain à une minute de la fin en raison d’une légère douleur, offrant ainsi à Dams ses premières minutes sous le maillot des Blauw-Zwart .

« En interne, on explique que Dams avait besoin de temps pour se mettre au niveau », indique Het Nieuwsblad à propos de son faible temps de jeu. « En Arabie saoudite, les exigences en matière d’engagement physique et d’intensité étaient faibles. Au Club Bruges, ce sont précisément des piliers fondamentaux. Mais le staff et la direction sont satisfaits de Dams : il s’est endurci, il est bien entouré et il a un mental solide. »

« Essayez donc de gagner votre place quand Seys vous devance dans la hiérarchie. Les dirigeants sont donc réalistes et patients. Mais, au risque de me tromper, Dams lui-même espérait sans doute déjà jouer davantage. » Une entrée en jeu contre le PSV semble en tout cas peu probable. « Il y a de fortes chances qu’il accompagne l’équipe mercredi prochain chez son ancien club, davantage en connaisseur des lieux qu’en candidat à du temps de jeu. »