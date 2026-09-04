Mats Wieffer n’est provisoirement pas disponible à Brighton & Hove Albion, comme l’a annoncé vendredi son entraîneur Fabian Hürzeler en conférence de presse. Le Néerlandais s’est blessé d’une « manière bizarre », concluent les médias anglais après les propos du manager.

Lors du duel face à Chelsea (défaite 4-3) dimanche dernier, les choses ont mal tourné pour Wieffer. Le joueur aux 15 sélections avec l’équipe des Pays-Bas a dû quitter ses partenaires après 80 minutes et a été remplacé par Costinha. Hürzeler a désormais donné des explications.

« Mats a reçu le ballon au visage et, à cause de cela, il n’a brièvement plus eu le contrôle de son corps. Cela ressemblait un peu à un coup en boxe », a expliqué le manager allemand. « Ses jambes se sont retrouvées dans une position étrange. C’est comme ça qu’il s’est blessé. »

« Heureusement, ce n’est pas grave. Il s’est tenu la tête, s’est relevé, puis a senti son genou. C’est ainsi que les joueurs me l’ont expliqué. C’était simplement une blessure étrange et malheureuse. L’un des cas les plus fous que j’aie jamais vus. »

Wieffer est donc indisponible pour les prochaines semaines. « Nous pensons que nous serons en tout cas privés de Mats jusqu’à la prochaine trêve internationale. C’est vraiment très malheureux », a ajouté Hürzeler.

Cela signifie que Wieffer ne sera en tout cas pas présent lors des premiers matches des Pays-Bas sous Xavi. Un coup dur, alors qu’il faisait encore partie de la sélection pour la Coupe du monde l’été dernier et qu’il aurait vraisemblablement voulu se montrer immédiatement auprès du nouveau sélectionneur.

Wieffer manquera également les matches de Brighton contre Leeds United, Coventry City, Manchester United et Arsenal. Il devrait faire son retour dans le groupe pour le match du 10 octobre face à Sunderland, après la trêve internationale.