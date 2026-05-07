Jari De Busser salue les qualités de Mats Deijl. Les deux joueurs ont évolué ensemble pendant un an et demi au Go Ahead Eagles, avant le transfert de Deijl au Feyenoord lors du mercato hivernal.

Dans un entretien accordé à Voetbal International, le gardien est revenu sur le rôle clé de Deijl au sein du groupe : « Il était le ciment de l’équipe. Son départ a été durement ressenti. »

« Je l’admirais. Mats est d’une grande calme et d’une éloquence rare. Il garde toujours un œil sur tout, sait s’amuser et te met à l’aise à sa manière. Il m’a beaucoup aidé. »

« Un véritable capitaine, sans discours superflus. Je ne serais pas surpris de le voir porter bientôt le brassard à Feyenoord. Son départ a créé un vide que nous avons ressenti durant la seconde partie de saison. »

Le gardien est tout aussi impressionné par l’homme que par le joueur : « Mats est un excellent défenseur, mais son départ a avant tout été un manque sur le plan humain. Nous avons perdu un leader et quelqu’un qui avait tout vécu ici. »

« Ne vous y trompez pas : tout le monde était très heureux pour lui et comprenait parfaitement son départ. C’était une étape fantastique qu’il méritait pleinement. »

Deijl a rejoint le Feyenoord en janvier dernier et a déjà disputé douze matchs officiels sous les couleurs rotterdamoises. De Busser, toujours sous contrat avec Go Ahead, pourrait quant à lui changer d’air dès cet été, son engagement prenant fin l’année prochaine.