Matisse, fils de Joey Starr et gardien de but, signe à l'AJ Auxerre !

Le jeune Matisse, fils de Joey Starr né en 2005 et gardien de but à l'US Villejuif, s'est engagé ce dimanche matin en faveur de l'AJ Auxerre.

L'US Villejuif, club de la région parisienne, a annoncé ce dimanche matin la signature de Matisse, son jeune gardien, à l'AJ Auxerre. Une signature pas comme les autres puisqu'il s'agit du fils de Joey Starr, le rappeur emblématique du groupe NTM, de son vrai nom Didier Morville.

Le club écrit sur son compte Facebook :

"Licencié au Club depuis cette saison 2018-2109 à l'US Villejuif, il s’engage avec ce club emblématique Français, il intègrera le Centre de Formation dès la rentrée 2019.

Le fruit d’un très bon travail de la part des éducateurs et autres intervenants de notre Club et surtout une très belle récompense pour le travail sans relâche effectué par le Staff de notre École de Gardien de But !!! "

Encore Félicitations au jeune Matisse et à la famille Morville !!!"