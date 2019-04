Mathieu Debuchy veut jouer la Ligue des champions avec Saint-Etienne

Le défenseur latéral droit des Verts a affiché ses ambitions pour le sprint final de cette saison.

Mathieu Debuchy est arrivé dans le Forez il y a 16 mois pour apporter son vécu et sa fougue. L'international français s'offre une seconde jeunesse avec les Verts, où il enchaîne les bonnes prestations et se permet d'inscrire quelques buts. Interrogé sur cette fin de saison dans l'émission Téléfoot, le défenseur latéral droit n'a pas caché ses ambitions - dont une en particulier : la .

"Ce serait énorme d’offrir ce cadeau à nos supporters, encore cette saison ils ont été énormes", s'est-il enthousiasmé.

L'article continue ci-dessous

"Je pense que d’autres équipes, comme Marseille ou , sont mieux armés que nous. Ils se doivent de jouer la Ligue des champions, ils ont la pression", a continué Debuchy, conscient qu'accrocher le podium serait une petite prouesse pour l'ASSE, qui est placée juste derrière son rival lyonnais au classement.

"J'imagine cette musique dans ce stade"

"Dans des matches compliqués c’est important d’avoir des joueurs d’expérience. Il n’y a pas de panique dans cette équipe, on sait qu’à tout moment, si on met notre jeu en place, on va avoir des occasions. On est serein", a également indiqué le défenseur, avant de louer l'apport d'un autre cadre. "Khazri fait une très bonne saison. Il s’est très bien intégré au groupe. Il bosse et il est récompensé le week-end".

"J’ai la chance de la connaître (la C1) et j’imagine cette musique dans ce stade, ce serait vraiment magnifique. Et puis, on a le droit de rêver aussi", a conclu Debuchy. Le rendez-vous est pris.