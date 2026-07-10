L'ancien arbitre espagnol Mateo Lahoz est revenu sur la polémique qui a entaché le match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les joueurs égyptiens et leur staff technique ont vivement critiqué l’arbitre français François Litxer pour avoir annulé un but de Mostafa Zico, puis pour ne pas avoir consulté la vidéo afin de vérifier la validité du troisième but encaissé par les Pharaons.

Interrogé sur la qualité de l’arbitrage, l’Espagnol a livré son analyse : « Je pense que notre collègue français aurait dû revoir ces deux actions à l’aide de la vidéo, non seulement celle du but annulé de l’Égypte, mais aussi celle du troisième but de l’Argentine (3-2). »

Lahoz a ajouté, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « L’arbitre s’est concentré sur une seule action, et à vrai dire, la manière dont la technologie vidéo est actuellement utilisée ne me plaît pas, car elle ne constitue pas une seconde chance pour l’arbitre de revoir ses décisions. »

L’Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale, un stade qu’elle avait déjà atteint lors du Mondial 2022 au Qatar après un match controversé contre les Pays-Bas, conclu par une victoire (2-2) aux tirs au but.

La rencontre avait établi un record de 18 cartons et dénombré 48 fautes, tandis que les Argentins contestaient la faute ayant mené à l’égalisation (2-2) à la 90^e+11^e minute d’un temps additionnel de 13 minutes.

Lahoz, qui avait dirigé cette rencontre, a affirmé qu’avec le recul, il était plus que jamais convaincu de ses choix : « Le temps passe et j’affirme, en toute sérénité, que ce match est l’un de ceux dont nous sommes sortis avec le plus de succès sur le plan technique. Nous avions tout à fait raison sur tous les points, et si quelqu’un revoit le match, il s’en rendra compte. Oui, nous avons fait preuve de tolérance, mais nous sommes restés neutres et n’avons pas cédé à la tentation dans l’utilisation des cartons, toujours en conformité avec les décisions et les directives de la FIFA. »

« C’était effectivement un match très tendu en raison des déclarations qui l’avaient précédé, et les choses se sont déroulées comme on pouvait s’y attendre, la tension s’emparant des deux équipes. J’ai appris ma désignation pour arbitrer cette rencontre très peu de temps avant, plus précisément à 23 h deux jours avant le match. J’ai accepté cette mission et je m’y suis très bien préparé. Il est étrange, comme nous l’avons vu ces derniers jours, qu’il y ait à nouveau tant de remous autour des matchs de l’Argentine. »