Un coup dur pour Aston Villa, avant même le début de la saison, qui menace désormais l'ensemble du projet de l'équipe. Alors que tout le monde attendait les débuts des Villans en Premier League, la nouvelle est venue de Riyad pour bouleverser tous les calculs et plonger la direction du club anglais dans un véritable état d'urgence.

Aston Villa a en effet entrepris une démarche urgente au cours des dernières heures afin de compenser le départ de son attaquant vedette Ollie Watkins, désormais sur le point de rejoindre Al-Hilal, en Arabie saoudite. Ces derniers jours ont été marqués par des tentatives intensives du « leader de l'Asie » pour boucler l'affaire, avec l'entière approbation du joueur de 30 ans, séduit par l'idée de rejoindre la Roshn Saudi League cet été.

L'absence de Watkins lors de la lourde et humiliante défaite d'Aston Villa, quatre buts à zéro face à Brighton lors de la journée d'ouverture de la saison 2026-2027, a été un signal clair : son départ n'est plus qu'une question de temps.

Face à cette réalité, le journal « The Athletic » a révélé que la direction d'Aston Villa a soumis une offre officielle pour recruter le Français Jean-Philippe Mateta, attaquant de Crystal Palace lié par un contrat jusqu'à l'été 2027. Toutefois, le journal a confirmé que l'offre a été rejetée sur-le-champ par la direction des Eagles, qui a jugé la contrepartie financière bien inférieure à ce qu'elle exigeait pour se séparer de son attaquant titulaire.

Dans un autre développement, le réseau « Sky Sports » a rapporté que l'entraîneur espagnol Unai Emery est intervenu personnellement et a demandé à la direction du club de se tourner vers une autre cible plus réaliste, le Sénégalais Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea.

Ce transfert semble tout à fait réalisable, alors que Jackson ne fait plus partie des plans de la direction des Blues et du nouvel entraîneur Xabi Alonso, et qu'il cherche une nouvelle opportunité pour relancer sa carrière.

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Cette confusion survient à un moment particulièrement critique, alors qu'Aston Villa se prépare à un choc brûlant sur sa pelouse lundi prochain face à Arsenal, champion de la Premier League, lors d'un test qui pourrait révéler l'ampleur du vide que laissera Watkins en cas de conclusion de son transfert vers Al-Hilal.