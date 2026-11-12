Materazzi : « Le coup de tête de Zidane ? La mort de Jesùs de Miguel m’a fait remercier Dieu. Si ça m’était arrivé ? »

Voici les passages les plus intéressants de l’entretien.

Zinedine Zidane, il y a quelques jours : « Je ne suis pas fier du coup de tête que j’ai donné à Materazzi, mais je n’ai pas de remords. »

Si les rôles étaient inversés, diriez-vous la même chose aujourd’hui ?

« Aujourd’hui, je dirais ce que j’aurais dit ce soir-là, il y a vingt ans, ou le lendemain : “J’ai eu tort, mais j’ai été provoqué. À vous de juger ce qui s’est passé, moi, je présente mes excuses.” Il serait passé pour un grand monsieur et Materazzi pour “l’idiot de service”, celui qui l’avait provoqué à sa manière. Il s’en serait mieux sorti, mais chacun voit les choses à sa façon. Ce qui est sûr, c’est que l’affaire se serait arrêtée là. »

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Pourtant, on en parle encore.

« Et on aurait pu l’éviter, car je n’ai été ni le premier ni le dernier à retenir un adversaire pour l’empêcher de marquer. D’ailleurs, si j’étais entraîneur et que j’avais un défenseur qui, par ruse, empêchait son adversaire de sauter, je lui serrerais la main. »

Zidane, semble-t-il, porte encore le poids de cet épisode.

« Mouais, je ne crois pas. On en reparle parce que l’Italie affronte la France, mais vu la carrière d’entraîneur qu’il a eue, je pense qu’il a tourné la page. »

Mais quand on revoit cette scène, elle semble gêner davantage Zidane que Materazzi, non ?

« Pas vraiment. La mort de Jesùs de Miguel m’a fait remercier Dieu qu’il ne se soit rien passé. Pour ce gardien, on parle d’homicide involontaire à la suite d’une intervention en cours de jeu. Et si cela m’était arrivé ? »

En vingt ans, vous n’avez jamais mis les choses au clair, tous les deux : cela fait parler.

« L’occasion s’est présentée, on le sait. Novembre 2010, hôtel Melia à Milan, veille de Milan-Real : je sors de l’hôtel après avoir salué Mourinho, et lui est en train de garer sa voiture derrière le bâtiment. Quand il me voit, il hésite un peu, il se retourne même pour repartir, mais je vais à sa rencontre, je lui serre la main : “Je suis content qu’on se croise ici, là où personne ne nous voit.” Il me répond : “Ne t’inquiète pas : ce sont des choses qui arrivent, c’est du passé.” Dommage qu’il ait ensuite tout nié en disant qu’il pensait que j’étais un supporter. »

Mais pourquoi Zidane continue-t-il de refuser l’idée d’une réconciliation « officielle » ?

« Moi, je n’ai jamais eu de problème avec cette idée. Sa sortie a probablement été trop retentissante pour qu’il revienne sur sa position. Même si “retentissante” n’est pas le bon mot : ce n’était pas ma première provocation, mais ce n’était pas non plus son premier coup de tête. Et cela a toujours été trop peu souligné. »