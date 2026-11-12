Materazzi : « Le coup de tête de Zidane ? La mort de Jesùs de Miguel m’a fait remercier Dieu. Et si ça m’était arrivé ? »

Voici les passages les plus intéressants de l’entretien.

Zinedine Zidane, il y a quelques jours : « Je ne suis pas fier du coup de tête que j’ai donné à Materazzi, mais je n’ai pas de regrets. »

Si les rôles étaient inversés, diriez-vous la même chose aujourd’hui ?

« Aujourd’hui, je dirais ce que j’aurais dit ce soir-là, il y a vingt ans, ou le lendemain : “J’ai eu tort, mais j’ai été provoqué. À vous de juger ce qui s’est passé, moi, je m’excuse.” Il serait passé pour un grand monsieur et Materazzi pour le “crétin habituel”, celui qui l’avait chauffé à sa manière. Il s’en serait mieux sorti, mais chacun voit les choses à sa façon. En tout cas, l’affaire en serait restée là. »

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Pourtant, on en parle encore.

« Et on aurait pu l’éviter, parce que je n’ai été ni le premier ni le dernier à retenir un adversaire pour l’empêcher de marquer. D’ailleurs, si j’étais entraîneur et que j’avais un défenseur qui empêche astucieusement son adversaire de sauter, je lui serrerais la main. »

Zidane semble encore porter ce poids.

« Bof, je ne crois pas. On en reparle parce que l’Italie joue contre la France, mais avec la carrière d’entraîneur qu’il a eue, je pense qu’il a tourné la page. »

Pourtant, quand on revoit cette scène, elle semble gêner davantage Zidane que Materazzi, non ?

« Pas tant que ça : la mort de Jesùs de Miguel m’a fait remercier Dieu qu’il ne se soit rien passé. Pour ce gardien, il est question d’homicide involontaire à la suite d’une intervention dans le jeu : et si cela m’était arrivé ? »

En vingt ans, jamais une explication entre vous deux : c’est étonnant.

« L’occasion s’est présentée, on le sait. Novembre 2010, hôtel Melia de Milan, veille de Milan-Real : je sors de l’hôtel après avoir salué Mourinho, il est en train de garer sa voiture derrière. Quand il me voit, il hésite un peu, se retourne même pour repartir, mais je vais vers lui et je lui serre la main : “Je suis content qu’on se rencontre ici, où personne ne nous voit.” Il me répond : “Ne t’inquiète pas : ce sont des choses qui arrivent, c’est du passé.” Dommage qu’il ait ensuite tout nié, en disant qu’il pensait que j’étais un supporter. »

Mais pourquoi Zidane continue-t-il de refuser l’idée d’une réconciliation « officielle » ?

« Moi, je n’ai jamais eu de problème avec cette idée. Son départ a probablement été trop retentissant pour qu’il revienne sur ses pas. Même si “retentissant” n’est pas le mot juste : ce n’était pas ma première provocation, mais ce n’était pas non plus son premier coup de tête. Et on ne l’a toujours pas assez souligné. »